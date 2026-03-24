रायगढ़ में पुलिस का एक्शन! मारपीट और हथियार लहराने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, दहशत फैलाने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपी पीड़ित का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। इसी दौरान करन गुप्ता का भाई सोनू गुप्ता तलवार लेकर मौके पर पहुंचा और जान से मारने की नीयत से दौड़ाने लगा। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों—करन बानी उर्फ करन गुप्ता, नंद किशोर बानी उर्फ अखिल गुप्ता, सोनू गुप्ता और एक बालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।