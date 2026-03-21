महुआ पेड़ के विवाद में भाई की हत्या! आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला…

मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर का है, जहां मृतक पीतांबर यादव और आरोपी खेमराज यादव सगे भाई थे। दोनों के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन महुआ पेड़ को लेकर विवाद लगातार बना हुआ था, जो अंततः खून-खराबे तक पहुंच गया। घटना के दिन मृतक पीतांबर यादव अपने परिवार के साथ गांव के कुधरी डॉड़ में महुआ बीनने गया था। इसी दौरान आरोपी खेमराज यादव वहां पहुंचा और महुआ बीनने से रोकते हुए विवाद शुरू कर दिया।