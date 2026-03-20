20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

5 घंटे अंधेरे में रहेंगे 17 इलाके, आज स्टेडियम-चांदनी चौक फीडर में होगा मेंटेनेंस

CG Power Cut: रायगढ़ शहर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और मानसून से पहले आवश्यक तैयारियों के तहत बिजली विभाग ने बड़े स्तर पर मेंटेनेंस कार्य शुरू किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Mar 20, 2026

5 घंटे अंधेरे में रहेंगे 17 इलाके, आज स्टेडियम-चांदनी चौक फीडर में होगा मेंटेनेंस(photo-patrika)

5 घंटे अंधेरे में रहेंगे 17 इलाके, आज स्टेडियम-चांदनी चौक फीडर में होगा मेंटेनेंस(photo-patrika)

Power Cut: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और मानसून से पहले आवश्यक तैयारियों के तहत बिजली विभाग ने बड़े स्तर पर मेंटेनेंस कार्य शुरू किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर के प्रमुख फीडरों पर सुधार और ट्री कटिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते करीब 17 से अधिक क्षेत्रों में 5 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी।

विभाग के अनुसार 33/11 केवी सर्किट हाउस उपकेंद्र से निकलने वाली 11 केवी स्टेडियम फीडर और 11 केवी चांदनी चौक फीडर पर कार्य किया जाएगा। यह काम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस दौरान संबंधित इलाकों में बिजली पूरी तरह बंद रहेगी।

Power Cut: इन इलाकों में रहेगा असर

मेंटेनेंस के तहत लाइनों के आसपास पेड़ों की शाखाओं की कटाई (ट्री कटिंग) और तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा, ताकि बारिश के मौसम में बिजली बाधित होने की समस्या को कम किया जा सके।

स्टेडियम फीडर से जुड़े सर्किट हाउस, वी.डी. मिश्रा परिसर, बंदे अली फातमी कॉलोनी, षडंगी कॉलोनी और केंद्रीय विद्यालय के आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। वहीं चांदनी चौक फीडर अंतर्गत इंटेक वेल, राजापारा, बाग तालाब, भानुप्रताप कॉलोनी, राजा महल, नवागढ़ी, मेजबान होटल, फौजदार पारा, बाबू पारा, तुर्का पारा, चांदनी चौक और सोनार पारा इलाके भी बिजली कटौती की जद में रहेंगे।

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कार्य के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय में बदलाव भी किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 12:51 pm

Published on:

20 Mar 2026 12:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / 5 घंटे अंधेरे में रहेंगे 17 इलाके, आज स्टेडियम-चांदनी चौक फीडर में होगा मेंटेनेंस

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़! डेढ़ एकड़ में लहलहा रही थी फसल

अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़! डेढ़ एकड़ में लहलहा रही थी फसल, सप्लाई चैन खंगालने में जुटी पुलिस...(photo-patrika)
रायगढ़

CG Murder Case: दोस्त ने ही की दोस्त की बेरहमी से हत्या, मुंह में मिले प्लास्टिक के टुकड़े से खुला राज, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

CG News: बकायेदारों पर निगम का कड़ा एक्शन, जूटमिल में कुर्की नोटिस चस्पा, पेट्रोल पंप सहित 5 संस्थान सील

जूटमिल में कुर्की नोटिस चस्पा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

मामूली विवाद बना खूनी वारदात, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

पति ने पत्नी को मार-डाला (photo source- Patrika)
रायगढ़

पेट्रोल पंप समेत 5 संस्थानों पर ताला, जूटमिल को नोटिस

पेट्रोल पंप समेत 5 संस्थानों पर लगा ताला (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.