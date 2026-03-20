5 घंटे अंधेरे में रहेंगे 17 इलाके, आज स्टेडियम-चांदनी चौक फीडर में होगा मेंटेनेंस

Power Cut: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और मानसून से पहले आवश्यक तैयारियों के तहत बिजली विभाग ने बड़े स्तर पर मेंटेनेंस कार्य शुरू किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर के प्रमुख फीडरों पर सुधार और ट्री कटिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते करीब 17 से अधिक क्षेत्रों में 5 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी।