Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

Breaking News: धनतेरस के दिन बालोद जिले से एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिकारी पारा में शनिवार सुबह एक घर से मां-बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

2 min read

बालोद

image

Khyati Parihar

Oct 18, 2025

Big Breaking News: धनतेरस के दिन बालोद जिले से एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिकारी पारा में शनिवार सुबह एक घर से मां-बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के अंदर महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि पास में उसकी मासूम बेटी मृत अवस्था में पाई गई। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

मृत महिला की पहचान निकिता पडौती के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निकिता के पति रविशंकर पडौती, जो दल्लीराजहरा थाने में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे, उनकी लगभग डेढ़ साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से ही निकिता मानसिक रूप से काफी परेशान बताई जा रही थीं।

Big Breaking News: बेटे ने देखी लाश

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात महिला का 13 वर्षीय बेटा घर के दूसरे कमरे में सोने चला गया था। शनिवार सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी मां फांसी के फंदे पर लटकी हुई हैं और बगल में उसकी छोटी बहन मृत अवस्था में पड़ी है। यह दृश्य देखकर बच्चे ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर का मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या कुछ और। हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है। दिवाली के पर्व पर हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि निकिता ने यह कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

मृत्यु पूर्व बयान में गंभीर चूक से पत्नी की हत्या का दोषी उम्रकैद से बरी, सजा निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- हम विवश
बिलासपुर
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 01:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान…

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान...(photo-patrika)
बालोद

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी…

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी...(photo-patrika)
बालोद

Diwali Bonus: 10 हजार कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपए का बोनस जारी, फटाफट चेक करें अकाउंट

Diwali Bonus 2025
बालोद

धनतेरस आज : बाजार सजकर तैयार, दुकानों में रही भीड़

धनतेरस के साथ शनिवार से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में घरों में 13 दीये जलाकर उत्सव की शुरुआत करेंगे। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी है। इस बार धनतेरस खास माना जा रहा है।
बालोद

गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर, आत्मनिर्भरता की लौ जलाती स्वसहायता समूहों की महिलाएं

गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.