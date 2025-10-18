बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या कुछ और। हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है। दिवाली के पर्व पर हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि निकिता ने यह कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।