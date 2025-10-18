बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

Big Breaking News: धनतेरस के दिन बालोद जिले से एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिकारी पारा में शनिवार सुबह एक घर से मां-बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के अंदर महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि पास में उसकी मासूम बेटी मृत अवस्था में पाई गई। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
मृत महिला की पहचान निकिता पडौती के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निकिता के पति रविशंकर पडौती, जो दल्लीराजहरा थाने में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे, उनकी लगभग डेढ़ साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से ही निकिता मानसिक रूप से काफी परेशान बताई जा रही थीं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात महिला का 13 वर्षीय बेटा घर के दूसरे कमरे में सोने चला गया था। शनिवार सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी मां फांसी के फंदे पर लटकी हुई हैं और बगल में उसकी छोटी बहन मृत अवस्था में पड़ी है। यह दृश्य देखकर बच्चे ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर का मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या कुछ और। हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है। दिवाली के पर्व पर हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि निकिता ने यह कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
