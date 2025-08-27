CG News: करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत, आरोप में खेत मालिक को किया गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में ग्राम कोहड़िया में टमाटर खेत में असुरक्षित तरीके से बिजली करंट लगाने से दो ग्रामीण जहरू निषाद(60) और उसका बेटा श्रवण निषाद(24) निवासी कोहड़िया की करंट लगने से मृत्यु हो गई। आरोप में खेत मालिक को गिरफ्तार किया गया।
प्रार्थी राजू निषाद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर चौकी रणवीरपुर में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में मृतकों की मृत्यु बिजली करंट लगने से होना पाया गया7 वहीं हिस्तोपैथोलॉजी जांच के लिए त्वचा नमूना सुरक्षित किया गया।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम कोहड़िया निवासी विशाल पटेल(50) ने टमाटर की फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत में जमीन के समानांतर जीआई तार से असुरक्षित तरीके से करंट प्रवाहित किया था। यह जानते हुए भी कि कोई व्यक्ति खेत में प्रवेश करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आरोपी द्वारा यह कृत्य किया गया, जिसके कारण दोनों मृतकों की करंट लगने से मृत्यु हुई।
पिता-पुत्र की करंट से मौत
इस पर पुलिए ने धारा 105 बीएनएस पंजीबद्ध कर आरोपी विशाल पटेल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। घटना से संबंधित जीआई तार, खेत के बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज का बिजली बिल जब्त किया गया।
आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। घटना के वैज्ञानिक व तकनीकी पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस ने शवों का पंचनामा व पीएम तत्काल कराकर, आरोपी की शीघ्र पहचान कर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की और घटना से जुड़े सभी भौतिक प्रमाण जप्त किए।