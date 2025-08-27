CG News: करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत, आरोप में खेत मालिक को किया गिरफ्तार

जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम कोहड़िया निवासी विशाल पटेल(50) ने टमाटर की फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत में जमीन के समानांतर जीआई तार से असुरक्षित तरीके से करंट प्रवाहित किया था। यह जानते हुए भी कि कोई व्यक्ति खेत में प्रवेश करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आरोपी द्वारा यह कृत्य किया गया, जिसके कारण दोनों मृतकों की करंट लगने से मृत्यु हुई।