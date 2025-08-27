CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई… ऑपरेशन आघात में 16 किलो गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

CG News: जशपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बागबहार क्षेत्र के ग्राम कुकरगांव में पुलिस ने निगरानी बदमाश रामप्रताप यादव (50 वर्ष) के घर से 16 किलो अवैध गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।
पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर में बिक्री के लिए गांजा छुपाकर रखे हुए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने जब आरोपी के घर दबिश दी, तो आरोपी व उसके परिजन पुलिस को देखकर विवाद करने लगे और घर में ताला लगाकर फरार हो गए।
पुलिस ने विधिवत ताला तोड़कर तलाशी ली, जिसमें सोफे के नीचे, कूलर के अंदर और आंगन में खड़ी स्कॉर्पियो में छुपाकर रखा हुआ गांजा मिला। पुलिस ने गांजा सहित स्कॉर्पियो और एक स्कूटी को भी जब्त किया। आरोपी रामप्रताप यादव को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20(बी)(2)(ष्ट), 29 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है।
CG News: पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बागबहार अशोक शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक लव चौहान, महिला प्रधान आरक्षक अलिका पैंकरा, आरक्षक पवन पैकरा और अजय खेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।