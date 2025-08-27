Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई… ऑपरेशन आघात में 16 किलो गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

CG News: जशपुर पुलिस को ऑपरेशन आघात में बड़ी सफलता मिली। ग्राम कुकरगांव से 16 किलो अवैध गांजा, स्कॉर्पियो और स्कूटी जब्त, आरोपी गिरफ्तार।

जशपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News: जशपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बागबहार क्षेत्र के ग्राम कुकरगांव में पुलिस ने निगरानी बदमाश रामप्रताप यादव (50 वर्ष) के घर से 16 किलो अवैध गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर में बिक्री के लिए गांजा छुपाकर रखे हुए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने जब आरोपी के घर दबिश दी, तो आरोपी व उसके परिजन पुलिस को देखकर विवाद करने लगे और घर में ताला लगाकर फरार हो गए।

पुलिस ने विधिवत ताला तोड़कर तलाशी ली, जिसमें सोफे के नीचे, कूलर के अंदर और आंगन में खड़ी स्कॉर्पियो में छुपाकर रखा हुआ गांजा मिला। पुलिस ने गांजा सहित स्कॉर्पियो और एक स्कूटी को भी जब्त किया। आरोपी रामप्रताप यादव को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20(बी)(2)(ष्ट), 29 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है।

Published on:

27 Aug 2025 05:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई… ऑपरेशन आघात में 16 किलो गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

