CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई… ऑपरेशन आघात में 16 किलो गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने विधिवत ताला तोड़कर तलाशी ली, जिसमें सोफे के नीचे, कूलर के अंदर और आंगन में खड़ी स्कॉर्पियो में छुपाकर रखा हुआ गांजा मिला। पुलिस ने गांजा सहित स्कॉर्पियो और एक स्कूटी को भी जब्त किया। आरोपी रामप्रताप यादव को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20(बी)(2)(ष्ट), 29 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है।