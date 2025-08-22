Ganja smuggling: फिल्मी अंदाज़ में पकड़े गए गांजा तस्कर, 30 किमी तक पुलिस ने किया पीछा, फिर…

Ganja smuggling: गांजा तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में 30 किलोमीटर तक पीछा किया। आरोपियों की गाड़ी नहीं रुकने पर पुलिस ने मालगांव के पास पीसीआर वाहन से इनोवा को ठोकर मारी। इस दौरान तस्करों की इनोवा की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया। हालांकि वह बाल-बाल बच गया।