Ganja smuggling: फिल्मी अंदाज़ में पकड़े गए गांजा तस्कर, 30 किमी तक पुलिस ने किया पीछा, फिर…

Ganja smuggling: गांजा तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में 30 किलोमीटर तक पीछा किया। आरोपियों की गाड़ी नहीं रुकने पर पुलिस ने मालगांव के पास पीसीआर वाहन से इनोवा को ठोकर मारी। इस दौरान तस्करों की इनोवा की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया। हालांकि वह बाल-बाल बच गया।
Ganja smuggling: पुलिस ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। तीसरा तस्कर मौका पाकर मालगांव पहाड़ी की ओर भाग निकला। तस्करों की गाड़ी यूपी पासिंग पाई गई। पुलिस ने वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है।