Road Accident: NH-53 पर दर्दनाक सड़क हादसा! ट्रैक्टर से टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत

Road Accident: एनएच-53 पर ग्राम लाटादादर के पास ट्रैक्टर से टकराने से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में पीछे बैठा व्यक्ति दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक घटना स्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 एंबुलेंस घटना स्थल लाटा दादर पहुंची।
एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने परशराम साहू पिता जगतराम साहू (45) निवासी कछारडीह झलप को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल कृष्ण कुमार साहू पिता सोनसाय साहू (52) निवासी कछारडीह झलप को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा के लिए महासमुंद रेफर किया गया।
इधर, मृतक परशराम साहू के परिजनों को कछारडीह सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा पहुंचे। उन्होंने मृतक को परसराम साहू के रूप में शिनाख्त की। बाद में पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेजा गया। सांकरा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना में जुटी है।
Road Accident: बसना/ग्राम बंसुला चौक पदमपुर रोड पर ओडिशा से बसना आ रही कार क्रमांक सीजी 06 जीयू 5002 के चालक अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए विक्रम साव पिता बसंत साव (24) निवासी बन्सुला को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को मर्चुरी में रखा गया था। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।
बसना पुलिस वाहन क्रमांक सीजी 06 जीयू 5002 के चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस की धारा एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट लगाकर मामला दर्ज कर विवेचना में जुटी है। ज्ञात हो रविवार को पदमपुर रोड पर एक दुर्घटना हुई थी। हादसे में एक की मौत हो गई।