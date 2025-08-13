Road Accident: NH-53 पर दर्दनाक सड़क हादसा! ट्रैक्टर से टक्कर में बाइक सवार की मौके पर मौत

Road Accident: बसना/ग्राम बंसुला चौक पदमपुर रोड पर ओडिशा से बसना आ रही कार क्रमांक सीजी 06 जीयू 5002 के चालक अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए विक्रम साव पिता बसंत साव (24) निवासी बन्सुला को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से मौके पर उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को मर्चुरी में रखा गया था। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।