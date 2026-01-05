महासमुंद के 12 गांवों के किसानों की मांग हुई पूरी! सिंचाई के लिए कोडार बांध से मिलेगा पानी

वर्तमान में कोडार बांध में लगभग 26 फीट पानी है। इसी कारण कई गांवों के किसान सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका था। रबी सीजन में अधिकांश किसान बांधों के पानी या बोरवेल पर निर्भर रहते हैं। सरकार इस वर्ष किसानों को रबी में दलहन फसल लेने के लिए प्रेरित कर रही है। दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ा है, जबकि धान की फसल के लक्ष्य में कटौती की गई है। इसके बावजूद कुछ किसान इस वर्ष भी धान की खेती करने की तैयारी में हैं, क्योंकि धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है।