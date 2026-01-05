5 जनवरी 2026,

सोमवार

महासमुंद

महासमुंद के 12 गांवों के किसानों की मांग हुई पूरी! सिंचाई के लिए कोडार बांध से मिलेगा पानी

Chhattisgarh News: महासमुंद जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। हाल ही में हुई एक बैठक में कोडा​र बांध से पानी छोड़ने पर सहमति बनी है..

महासमुंद

image

Chandu Nirmalkar

Jan 05, 2026

Chhattisgarh News, Kodar Daim, chhattisgarh

कोडार बांध से महासमुंद ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: कोडार बांध से महासमुंद जिले के 12 गांवों को रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। हाल ही में हुई एक बैठक में इसके लिए 5 जनवरी की तिथि तय की गई थी। ( CG News ) किसानों ने रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी देने की मांग की थी। इस वर्ष कोडार बांध के एलबीसी गेट से पानी छोड़ा जाएगा।

Chhattisgarh News: इन गांव के लोगों को मिलेगा लाभ

जिन गांवों को लाभ मिलेगा, उनमें बंजारी, घोंघीबाहरा, बनसिवनी, कौंदकेरा, सोरिद, चोरभट्टी, नवापारा, परसदा, बेमचा, मुस्की, कांपा और खरोरा शामिल हैं। रबी सीजन में कुल 12 गांवों को पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों परसट्टी के ग्रामीणों ने भी सिंचाई के लिए पानी की मांग की थी। इस संबंध में उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। वहीं केशवा जलाशय से चरौदा, कसही बाहरा, तेलीबांधा, पडक़ीपाली, मामाभांचा और हाड़ाबंद गांवों को पानी दिया जाएगा। इससे 6 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे।

बांध में लगभग 26 फीट पानी

वर्तमान में कोडार बांध में लगभग 26 फीट पानी है। इसी कारण कई गांवों के किसान सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका था। रबी सीजन में अधिकांश किसान बांधों के पानी या बोरवेल पर निर्भर रहते हैं। सरकार इस वर्ष किसानों को रबी में दलहन फसल लेने के लिए प्रेरित कर रही है। दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ा है, जबकि धान की फसल के लक्ष्य में कटौती की गई है। इसके बावजूद कुछ किसान इस वर्ष भी धान की खेती करने की तैयारी में हैं, क्योंकि धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

Updated on:

05 Jan 2026 05:23 pm

Published on:

05 Jan 2026 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / महासमुंद के 12 गांवों के किसानों की मांग हुई पूरी! सिंचाई के लिए कोडार बांध से मिलेगा पानी

