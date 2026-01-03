3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

कांग्रेस नेता गिरफ्तार… इस बात से आक्रोशित होकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार की शिकायत पर हुई कार्रवाई

Congress leader arrested: अधिकारी के इस रवैये से आक्रोशित होकर जितेंद्र सिन्हा और किसान कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विरोध स्वरूप जितेंद्र सिन्हा ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Jan 03, 2026

कांग्रेस नेता गिरफ्तार... इस बात से आक्रोशित होकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार की शिकायत पर हुई कार्रवाई

File Photo: Patrika

Congress leader arrested: पिथौरा तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब नजरी नक्शा और राजस्व कार्यों के लिए महीनों से भटक रहे किसानों का सब्र टूट गया। पूर्व जनपद सदस्य और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार मनीषा देवांगन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील परिसर में ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब जितेंद्र सिन्हा ग्रामीणों के साथ तहसीलदार मनीषा देवांगन से नक्शा नहीं मिलने का कारण पूछने पहुंचे तो तहसीलदार अपना आपा खो बैठीं। ग्रामीणों के अनुसार तहसीलदार ने ‘नहीं दूंगी नक्शा’ कहते हुए उन्हें अपमानित कर कार्यालय से बाहर जाने को कह दिया। अधिकारी के इस रवैये से आक्रोशित होकर जितेंद्र सिन्हा और किसान कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विरोध स्वरूप जितेंद्र सिन्हा ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

एसआई सिकंदर भोई ने बताया तहसीलदार की शिकायत के बाद प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पिथौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बिना पूर्व सूचना के प्रदर्शन करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का हवाला देते हुए पुलिस ने जितेंद्र सिन्हा को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई की गई है। धरने पर बैठे किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए तहसीलदार कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। अंकित और विनोद शमा नजरी नक्शे के लिए महीनों से भटक रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। समे लाल और झगरू ने बताया कि जमीन संबंधी कार्य न होने से हम अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। एक साल से चक्कर लगवाए जा रहे हैं।

धमकाने का आरोप

नायब तहसीलदार ललित सिंह ने बताया कि जितेंद्र सिन्हा ने तहसीलदार पिथौरा के समक्ष उपस्थित होकर शासकीय आबादी भूमि का नजरी नक्शा दिए जाने के लिए कहने लगा। उक्त के सम्बन्ध में आवेदन विनोद शर्मा पिता नन्द राम शर्मा के नाम से आवेदन पूर्व में किया गया था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी। लेकिन जितेंद्र सिन्हा द्वारा स्वयं को जनपद सदस्य बताते हुए धमकाने लगा एवं महिला तहसीलदार के समक्ष अपने कपड़े उतार कर तहसील कोर्ट के दरवाजे पर बैठ कर नारे लगाने लगा। तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों एवं थाना प्रभारी पिथौरा को सूचित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / कांग्रेस नेता गिरफ्तार… इस बात से आक्रोशित होकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार की शिकायत पर हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh SIR Updates: 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर, यहां लगेगा विशेष शिविर

Chhattisgarh SIR Updates
महासमुंद

CG News: छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां पत्थर बन गए 150 बाराती, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी

CG News: छत्तीसगढ़ के एक ऐसा गांव जहां पत्थर बन गए 150 बाराती, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी
Patrika Special News

बिजली बिल बकाया पड़ा भारी, भुगतान नहीं करने पर काटे जा रहे कनेक्शन

बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर बरती सख्ती (photo source- Patrika)
महासमुंद

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल.. महासमुंद SP आशुतोष सिंह CBI में नियुक्त

CG Police Promotion List
महासमुंद

BJP District Meeting: भाजपा की रणनीतिक बैठक आज, संगठन विस्तार पर होगा मंथन

बीजेपी की रणनीतिक बैठक आज (photo source- Patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.