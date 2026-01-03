कांग्रेस नेता गिरफ्तार... इस बात से आक्रोशित होकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार की शिकायत पर हुई कार्रवाई

एसआई सिकंदर भोई ने बताया तहसीलदार की शिकायत के बाद प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पिथौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बिना पूर्व सूचना के प्रदर्शन करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का हवाला देते हुए पुलिस ने जितेंद्र सिन्हा को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई की गई है। धरने पर बैठे किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए तहसीलदार कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। अंकित और विनोद शमा नजरी नक्शे के लिए महीनों से भटक रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। समे लाल और झगरू ने बताया कि जमीन संबंधी कार्य न होने से हम अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। एक साल से चक्कर लगवाए जा रहे हैं।