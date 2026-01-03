कांग्रेस नेता गिरफ्तार... इस बात से आक्रोशित होकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, तहसीलदार की शिकायत पर हुई कार्रवाई

File Photo: Patrika
Congress leader arrested: पिथौरा तहसील कार्यालय में शुक्रवार को उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब नजरी नक्शा और राजस्व कार्यों के लिए महीनों से भटक रहे किसानों का सब्र टूट गया। पूर्व जनपद सदस्य और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार मनीषा देवांगन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील परिसर में ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब जितेंद्र सिन्हा ग्रामीणों के साथ तहसीलदार मनीषा देवांगन से नक्शा नहीं मिलने का कारण पूछने पहुंचे तो तहसीलदार अपना आपा खो बैठीं। ग्रामीणों के अनुसार तहसीलदार ने ‘नहीं दूंगी नक्शा’ कहते हुए उन्हें अपमानित कर कार्यालय से बाहर जाने को कह दिया। अधिकारी के इस रवैये से आक्रोशित होकर जितेंद्र सिन्हा और किसान कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विरोध स्वरूप जितेंद्र सिन्हा ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
एसआई सिकंदर भोई ने बताया तहसीलदार की शिकायत के बाद प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पिथौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बिना पूर्व सूचना के प्रदर्शन करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का हवाला देते हुए पुलिस ने जितेंद्र सिन्हा को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई की गई है। धरने पर बैठे किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए तहसीलदार कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। अंकित और विनोद शमा नजरी नक्शे के लिए महीनों से भटक रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। समे लाल और झगरू ने बताया कि जमीन संबंधी कार्य न होने से हम अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। एक साल से चक्कर लगवाए जा रहे हैं।
नायब तहसीलदार ललित सिंह ने बताया कि जितेंद्र सिन्हा ने तहसीलदार पिथौरा के समक्ष उपस्थित होकर शासकीय आबादी भूमि का नजरी नक्शा दिए जाने के लिए कहने लगा। उक्त के सम्बन्ध में आवेदन विनोद शर्मा पिता नन्द राम शर्मा के नाम से आवेदन पूर्व में किया गया था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी। लेकिन जितेंद्र सिन्हा द्वारा स्वयं को जनपद सदस्य बताते हुए धमकाने लगा एवं महिला तहसीलदार के समक्ष अपने कपड़े उतार कर तहसील कोर्ट के दरवाजे पर बैठ कर नारे लगाने लगा। तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों एवं थाना प्रभारी पिथौरा को सूचित किया।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग