Chhattisgarh SIR Updates: 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर, यहां लगेगा विशेष शिविर

एसआईआर 2026 के तहत 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए पात्र मतदाताओं सहित 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु घोषणा पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप 6 में आवेदन प्राप्त किया जाना है। साथ ही दिनांक 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष आयु प्राप्त करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु घोषणा पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप 6 में अग्रिम आवेदन भी प्राप्त किया जाना है।