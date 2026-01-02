Chhattisgarh SIR Updates: 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर, यहां लगेगा विशेष शिविर

विशेष शिविर लगाया जाएगा ( AI Photo )
Chhattisgarh SIR Updates: भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एसआईआर 2026 कार्यक्रम अनुसार गणना चरण के समाप्ति पश्चात दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित है।
एसआईआर 2026 के तहत 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए पात्र मतदाताओं सहित 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु घोषणा पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप 6 में आवेदन प्राप्त किया जाना है। साथ ही दिनांक 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष आयु प्राप्त करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु घोषणा पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप 6 में अग्रिम आवेदन भी प्राप्त किया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने जिले के नोडल प्राचार्य एवं महाविद्यालयीन व विद्यालयीन समस्त प्राचार्यों को जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (महाविद्यालयों) में विशेष शिविर का आयोजन करने तथा शिविर के आयोजन में कैम्पस एम्बेसडर एवं प्राध्यापक नोडल अधिकारी (स्वीप) का सहयोग लेने कहा है। इसी तर्ज पर जिले के सभी हायर सेकण्डरी स्कूलों में 17$ आयु प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं से अग्रिम आवेदन फार्म-6 प्राप्त करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए है।
विद्यालयों, महाविद्यालयों में नुक्कड़ नाटक आदि स्वीप गतिविधियों माध्यम से मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने, नये मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुडवाने हेतु विभिन्न नवाचार के माध्यम से प्रेरित करने कहा है। विशेष शिविरों में संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों, जिला प्रशासन की टीम की भी उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है।
कलेक्टर ने कहा है कि आयोग के निर्देशानुसार समस्त जिलों में वर्ष 2018 एवं 2019 में मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) की स्थापना की गई थी। अतः पूर्व से गठित मतदाता साक्षरता क्लबों को पुनः एक्टिवेट करने अथवा आवश्यकतानुसार नए ईएलसी का गठन किया जाकर एसआईआर-2026 (दावा-आपत्ति) चरण के दौरान ईएलसी के माध्यम से मतदाता जागरूकता पर आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाए।
कलेक्टर लंगेह ने उपरोक्तानुसार कार्यवाही दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 के पूर्व संपादित कराने के निर्देश दिए है ताकि समयावधि में घोषणा पत्र के साथ प्राप्त फॉर्म-6 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा निर्धारित समय में निराकरण किया सके तथा पात्र मतदाताओं का नाम 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके।
