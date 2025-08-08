CG News: घने जंगलों में चला सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर पुलिस के हत्थे चढ़ा

CG News: बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेद्दापाल और हिरमागुंडा के बीच जंगल में की गई घेराबंदी और सर्चिंग के दौरान डीआरजी बीजापुर और सीआरपीएफ 85वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने तीन लाख रुपये के इनामी जनमिलिशिया कमांडर शंकर कुरसम को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किया गया नक्सली शंकर कुरसम पिता पांडू कुरसम, इसुलनार थाना क्षेत्र का निवासी है। वह लंबे समय से नक्सल संगठन में सक्रिय था और क्षेत्र में घटित कई गंभीर घटनाओं में उसकी भूमिका रही है।
CG News: पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार नक्सली आरोपी पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट जिसमें डीआरजी का एक जवान घायल हुआ था सहित अटल आवास परिसर में डीआरजी जवान पर फायरिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं।