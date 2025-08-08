CG News: घने जंगलों में चला सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर पुलिस के हत्थे चढ़ा

CG News: बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेद्दापाल और हिरमागुंडा के बीच जंगल में की गई घेराबंदी और सर्चिंग के दौरान डीआरजी बीजापुर और सीआरपीएफ 85वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने तीन लाख रुपये के इनामी जनमिलिशिया कमांडर शंकर कुरसम को गिरफ्तार किया है।