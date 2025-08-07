7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

उपसरपंच की हत्या का आरोपी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने घटना में इस्तेमाल डंडा भी किया बरामद

CG News: उक्त घटना में आरोपी के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर बुधवार को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेल भेजा गया।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्रान्तर्गत माओवादी संगठन में सक्रिय 01 नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली मई 2025 में जगरगुण्डा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत के उपसरपंच को पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाकर हत्या करने की घटना में नामजद आरोपी है।

नक्सल उन्मूलन अभियान तहत मुखबिर के सूचना पर बुधवार को थाना जगरगुण्डा से एसडीओपी तोमेश वर्मा, निरीक्षक प्रदीप जान लकड़ा थाना प्रभारी जगरगुण्डा के हमराह जिला बल एवं कैंप कमारगुड़ा से विकास कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट के हमराह 231 वाहिनी सीआरपीएफ का बल की संयुक्त पार्टी ग्राम बैनपल्ली,परलागट्टा व आस-पास क्षेत्र की ओर केसो ड्यूटी/नक्सली आरोपियों की धरपकड़ हेतु रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान ग्राम परलागट्टा के जंगल से थाना जगरगुण्डा के प्रकरण में फरार चल रहे मिलिशिया सदस्य मिड़ियम मंगडू उर्फ मंगलू पिता सुक्कु उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी पटेलपारा परलागट्टा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा को पकड़ा गया।

CG News: पकड़े गए नक्सली आरोपी मई 2025 में थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत के उपसरपंच को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या करने की घटना में शामिल रहना स्वीकार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त किया गया 02 नग लकड़ी के डण्डे को निशान देही से बरामद किया गया। घटना के संबंध में जगरगुण्डा में अपराध पंजीबद्ध है। उक्त घटना में आरोपी के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर बुधवार को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेल भेजा गया।

ये भी पढ़ें

बीजापुर में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, दोनों तरफ से चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग
बीजापुर
बीजापुर में मुठभेड़ जारी (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

नक्सली मना रहे अपने साथियों की शहादत, 18 महीने में 540 माओवादी ढेर, बस्तर में ही मारे गए 450 से अधिक
जगदलपुर
18 महीने में 540 नक्सली मारे गए (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 01:35 pm

Published on:

07 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / उपसरपंच की हत्या का आरोपी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने घटना में इस्तेमाल डंडा भी किया बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.