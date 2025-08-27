Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Breaking: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसर बने IPS, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, देखें List…

CG News: UPSC ने वर्ष 2024 की चयन सूची को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के 7 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को IPS कैडर में पदोन्नति का अवसर मिला।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसर बने IPS (Photo source- Patrika)
राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसर बने IPS (Photo source- Patrika)

CG News: भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सात राज्य पुलिस सेवा (SPS) अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) संवर्ग में पदोन्नति का अवसर मिला है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 26 अगस्त 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

यह चयन सूची चयन समिति की 6 अगस्त 2025 को हुई बैठक में तैयार की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ कैडर की 7 मौलिक रिक्तियों को भरने के लिए योग्य अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना (एफ. सं. 1-14011/05/2025-आईपीएस-I(ई)(I)) के अनुसार अब ये अधिकारी औपचारिक तौर पर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें

CG News: नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति मामला, नगर निगम लिपिक निलंबित
भिलाई
नगर निगम लिपिक निलंबित (Photo source- Patrika)

CG News: जानें कैसे हुई पदोन्नति

1 विनियम 7(3), भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के तहत चयन प्रक्रिया हुई।

2 वर्ष 2024 की चयन सूची UPSC ने अनुमोदित की।

3 छत्तीसगढ़ से 7 SPS अधिकारियों को IPS कैडर में स्थान मिला।

CG News: IPS का दर्जा पाने वाले ये 7 अधिकारी

पंकज चंद्रा
भावना पाण्डेय
विमल कुमार बैस
हरिश राठौर
वेदव्रत सिरमौर
राजश्री मिश्रा
श्वेता सिन्हा

ये भी पढ़ें

13 साल बाद प्रमोशन… अफसरों के तुगलकी फरमान से फंसा पेंच, दर्जनभर अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट
जगदलपुर
आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत... मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर को एफिडेविट देने के निर्देश(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 02:12 pm

Published on:

27 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Breaking: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसर बने IPS, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, देखें List…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.