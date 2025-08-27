CG Breaking: राज्य पुलिस सेवा के 7 अफसर बने IPS, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, देखें List…

यह चयन सूची चयन समिति की 6 अगस्त 2025 को हुई बैठक में तैयार की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ कैडर की 7 मौलिक रिक्तियों को भरने के लिए योग्य अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना (एफ. सं. 1-14011/05/2025-आईपीएस-I(ई)(I)) के अनुसार अब ये अधिकारी औपचारिक तौर पर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होंगे।