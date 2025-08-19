13 साल बाद प्रमोशन… अफसरों के तुगलकी फरमान से फंसा पेंच, दर्जनभर अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट

इस संबंध में सोमवार को रायपुर में पदोन्नत प्राचार्यों नें संचालनालय में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया । इससे मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है।पूर्व में घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में काउंसिलिंग होनी है। इसमें कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होने हैं। काउंसिलिंग का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से निर्धारित है। प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाने का कार्यक्रम निर्धरित है।