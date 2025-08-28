Road Accident: कार की टक्कर से 10 फीट ऊपर उछला राहगीर, अन्य सड़क हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

Hit and Run: तेज रफ्तार वाहनों की स्पीड पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिले में फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तीन अलग-अलग जगह हुए हादसों में एक युवक की मौत हो गई। जबकि दो लेाग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
पहली घटना भखारा रोड में देमार के पास हुई। पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर बंधवा पारा पुरानी बस्ती निवासी सलीम खान (३५) पिता रहीम खान अपने दो बच्चों के साथ एक्टिवा में २६ अगस्त की दोपहर बाद धमतरी आ रहा था। देमार के पास वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई। हादसे में सलीम और दोनों बच्चे घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए डीसीएच लाया गया। यहां सलीम खान की मौत हो गई। दोनों बच्चों को रायपुर रेफर किया गया है।
दूसरी घटना भी भखारा रोड में हुई। ग्राम गुजरा के पास तेज रफ्तार कार ने युवक को ठोकर मार दी। कार की ठोकर से युवक १० फीट ऊपर उछलकर ५० फीट दूर जा गिरा। मिली जानकारी के अनुसार सोम प्रकाश उर्फ सोनू (२०) पिता कोमल साहू गणेश स्थापना के लिए कपड़ा लेकर आ रहा था।
इस दौरान धमतरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने सोमप्रकाश को ठोकर मार दिया। इलाज के लिए उसे गुजरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां कोई सुविधा नहीं थी। एंबुलेंस भी नहीं मिला। अव्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी वाहन से धमतरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
Hit and Run: तीसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर चौक के आगे हुई। इस घटना में दो बाइक की आमने-सामने टक्कर से तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्यामतराई निवासी विकास साहू ने बताया कि वह अपने दोस्त हिमांश साहू (२०) के साथ गणेश लेने धमतरी आ रहा था।
सोरिद पुल क्रास करने के बाद सामने की ओर से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। तीनों को ऑटो से जिला अस्पताल लगाया गया। सामने बाइक में बांसपारा वार्ड निवासी प्रदीप यादव (३२) और दानीटोला वार्ड निवासी चुनेश साहू (३२) सवार थे। वे कृषि उपज मंडी में हमाली का काम करते हैं। हिमांश की हालत गंभीर है।