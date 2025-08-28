Road Accident: कार की टक्कर से 10 फीट ऊपर उछला राहगीर, अन्य सड़क हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

पहली घटना भखारा रोड में देमार के पास हुई। पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर बंधवा पारा पुरानी बस्ती निवासी सलीम खान (३५) पिता रहीम खान अपने दो बच्चों के साथ एक्टिवा में २६ अगस्त की दोपहर बाद धमतरी आ रहा था। देमार के पास वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई। हादसे में सलीम और दोनों बच्चे घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए डीसीएच लाया गया। यहां सलीम खान की मौत हो गई। दोनों बच्चों को रायपुर रेफर किया गया है।