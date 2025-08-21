Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG Accident: थम नहीं रहा सड़क हादसों का सिलसिला, दो साल में 420 सड़क दुर्घटनाएं, 141 की हो गई मौत

CG Accident: पिछले दो साल में 420 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 141 की मौत हो गई। 406 लोग घायल हुए।खास बात यह है कि जिले में एक भी ब्लैक या ग्रे-स्पॉट नहीं है।

धमतरी

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG Accident: थम नहीं रहा सड़क हादसों का सिलसिला, दो साल में 420 सड़क दुर्घटनाएं, 141 की हो गई मौत

CG Accident: धमतरी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले दो साल में 420 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 141 की मौत हो गई। 406 लोग घायल हुए।खास बात यह है कि जिले में एक भी ब्लैक या ग्रे-स्पॉट नहीं है। इसके बावजूद बड़ी संया में दुर्घटनाएं हो रही है। यातायात पुलिस ने हो रहे दुर्घटनाओं के लिए नशा और लापरवाही को कारण बताया है। अधिकांश मौते तो बिना हेलमेट के कारण हुई है।

इधर जानकार बताते हैं कि कुछ नेशनल व स्टेट हाइवे में सड़क सुधार की जरूरत है। पिछले 6 महीने में भखारा रोड में ज्यादा हादसे हुए। इस रोड में रोड मार्किंग के साथ कुछ स्थानों पर ट्रैफिक सिंग्नल लगाने की जरूरत है। नेशनल हाइवे में संबलपुर से बिरेझर के बीच कुछ स्थानों पर डिवाइडर तोड़कर आवागमन के लिए जगह देने को भी कारण बताया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में रूद्री रोड एक्सीडेंट के लिए डेंजर जोन बन गया है। इस रोड में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है।

इन क्षेत्रों में अधिक हो रही सड़क दुर्घटनाएं

जिले के रायपुर से जगदलपुर रोड, रत्नाबांधा से मुजगहन और बायपास रोड में सर्वाधिक सड़क हादसे हो रहे हैं। इसका मुय कारण नशापान कर वाहन चलाने को बताया जा रहा है। रायपुर से जगदलपुर रोड शहर का सबसे व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग से दिनभर में 7 हजार से अधिक छोटी-बड़ी वाहनें गुजरती है। बायपास बनने के बाद भी हैवी वाहन शहर के भीतर से गुजर रहे।

बायपास ब्रिज के नीचे कुछ स्थानों पर साइड मिरर लगाए गए थे। ये क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रात में इन स्थानों पर अंधेरा पसरा रहता है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

सड़क दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से नशापान, ओवरस्पीड, हेलमेट की अनदेखी जैसे कारण सामने आ रहे। नशापान को लेकर यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे बड़े रूप में कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मोनिका मरावी, यातायात डीएसपी

Published on:

21 Aug 2025 01:09 pm

Chhattisgarh / Dhamtari

