CG Accident: थम नहीं रहा सड़क हादसों का सिलसिला, दो साल में 420 सड़क दुर्घटनाएं, 141 की हो गई मौत

इधर जानकार बताते हैं कि कुछ नेशनल व स्टेट हाइवे में सड़क सुधार की जरूरत है। पिछले 6 महीने में भखारा रोड में ज्यादा हादसे हुए। इस रोड में रोड मार्किंग के साथ कुछ स्थानों पर ट्रैफिक सिंग्नल लगाने की जरूरत है। नेशनल हाइवे में संबलपुर से बिरेझर के बीच कुछ स्थानों पर डिवाइडर तोड़कर आवागमन के लिए जगह देने को भी कारण बताया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में रूद्री रोड एक्सीडेंट के लिए डेंजर जोन बन गया है। इस रोड में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है।