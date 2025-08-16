बड़ी लापरवाही! थाने से फरार हुआ छेड़खानी का आरोपी, सोते रह गए पुलिसकर्मी, जानें क्या हुआ आगे…

बताया जा रहा है कि देर रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सो गए और इसी बीच आरोपी ने मौका पाकर हथकड़ी से हाथ निकाल लिया और थाने से भाग खड़ा हुआ। सुबह जब पुलिसकर्मी जागे तो हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के फरार होने के बाद नया मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।