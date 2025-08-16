बड़ी लापरवाही! थाने से फरार हुआ छेड़खानी का आरोपी, सोते रह गए पुलिसकर्मी, जानें क्या हुआ आगे…

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कोनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने में लापरवाही के चलते वह हिरासत से फरार हो गया।
मामला इस तरह है कि सरकंडा के मोपका स्थित गार्डन सिटी निवासी स्वरित सिंह पर नाबालिग ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में रखा।
बताया जा रहा है कि देर रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सो गए और इसी बीच आरोपी ने मौका पाकर हथकड़ी से हाथ निकाल लिया और थाने से भाग खड़ा हुआ। सुबह जब पुलिसकर्मी जागे तो हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के फरार होने के बाद नया मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।