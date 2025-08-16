krishna Janmastami 2025: रायपुर के पुलिस थाने में आज रात जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण, जैतूसाव मठ में मालपुआ बनाने की अनोखी परंपरा

रायपुर के जैतूसाव मठ में भी एक अनोखी परंपरा आज भी कायम है। यहां हर साल प्रसाद के रूप में मालपुआ बनाया जाता है। इसे इस साल भी बनाया जा रहा है। जैतूसाव मठ में सिर्फ 2 मौके पर मालपुआ बनता है। मालपुआ बनाने की शुरुआत 1916 ईस्वी में महंत लक्ष्मी नारायण दास के समय से शुरू हुई थी। यहां सिर्फ साल में 2 बार कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के मौके पर ही मालपुआ बनता है। रायपुर का जैतूसाव मठ काफी प्राचीन है इसका निर्माण 1887 में हुआ था। शनिवार रात को भगवान को भोग आरती के बाद अगले दिन रविवार को मालपुआ का प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा।