CG News: होली के एक दिन पहले जागा खाद्य विभाग, 94 सैंपल में 5 अमानक निकले, 37 कंटेनर शहद जब्त

CG News: होली बुधवार को है। अब फूड एंड ड्रग विभाग के अफसर जागे हैं। सोमवार को राजधानी के विभिन्न एरिया में मिठाई दुकानों व पान ठेलों से सैंपल लिए गए। ऐसे में फूड विभाग की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। केवल एक दिन बाकी रहने पर कार्रवाई केवल रस्मी लग रही है। क्योंकि जब्त सैंपल की रिपोर्ट जब आएगी, तब तक मिठाई को लोग खा चुके होंगे। मोबाइल लैब में 94 सैंपल लेकर मौके पर ही जांच की गई। इसमें 5 अमानक निकले।