Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ का बड़ा शराब माफिया गिरफ्तार! झारखंड ACB के हत्थे चढ़ा कारोबारी

Chhattisgarh Liquor Scam: बिलासपुर में शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू बाबू को झारखंड की ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वे वेलकम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और झारखंड शराब घोटाले में संदिग्ध के तौर पर उनका नाम सामने आया था। वेलकम डिस्टिलरीज़ का नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी शामिल है, जिस मामले में कोर्ट ने कंपनी को तलब किया था। कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों में जो घोटाले हुए हैं, उनका आपस में कनेक्शन है।