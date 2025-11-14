Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ का बड़ा शराब माफिया गिरफ्तार! झारखंड ACB के हत्थे चढ़ा कारोबारी

Chhattisgarh Liquor Scam: झारखंड ACB ने बिलासपुर से शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़-झारखंड शराब घोटाले के कनेक्शन की बड़ी जांच जारी है।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 14, 2025

शराब कारोबारी गिरफ्तार (photo source- Patrika)

शराब कारोबारी गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Liquor Scam: बिलासपुर में शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू बाबू को झारखंड की ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वे वेलकम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और झारखंड शराब घोटाले में संदिग्ध के तौर पर उनका नाम सामने आया था। वेलकम डिस्टिलरीज़ का नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी शामिल है, जिस मामले में कोर्ट ने कंपनी को तलब किया था। कहा जा रहा है कि दोनों राज्यों में जो घोटाले हुए हैं, उनका आपस में कनेक्शन है।

छत्तीसगढ़ से शुरू होकर झारखंड तक पहुंचा मॉडल

रिपोर्ट के मुताबिक कथित घोटाले की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। बाद में इसी मॉडल को झारखंड में अपनाए जाने के आरोप सामने आए, जिसका उद्देश्य निजी हित साधना और बड़े पैमाने पर अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करना बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां इस इंटर-स्टेट सिंडिकेट से जुड़े कई व्यक्तियों, कंपनियों और उनके वित्तीय लेनदेन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

ACB सीधे बिलासपुर पहुंची और की कार्रवाई

Chhattisgarh Liquor Scam: झारखंड ACB की टीम शुक्रवार को बिलासपुर आई और स्थानीय पुलिस की मदद से चुन्नू बाबू को पकड़ लिया। जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि मामला बड़े वित्तीय गड़बड़ियों और अवैध शराब कारोबार से जुड़ा है। फिलहाल जांच चल रही है और आगे और तथ्य सामने आ सकते हैं।

Updated on:

14 Nov 2025 06:16 pm

Published on:

14 Nov 2025 06:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ का बड़ा शराब माफिया गिरफ्तार! झारखंड ACB के हत्थे चढ़ा कारोबारी

