शराब के लिए शिक्षक ने बेच दी स्कूल की फुटबॉल, जानकारी मिलते ही बीईओ ने लिया ये बड़ा फैसला

शिक्षक ने बेच दी स्कूल की फुटबॉल (photo source- Patrika)
CG News: विकासखंड बकावंड की ग्राम पंचायत पाहुरबेल के आश्रित ग्राम दामागुड़ा स्थित नवीन प्राथमिक शाला में शिक्षक की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया गया है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ने अनुशासनहीन व्यवहार करते हुए विद्यालय की फुटबॉल बेच दी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।
ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक प्राय: नशे की हालत में स्कूल पहुंचते हैं और विद्यार्थियों से अनुचित व्यवहार करते हैं। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ा है। बच्चों ने यह भी बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अव्यवस्थित है और भोजन की मात्रा भी अपर्याप्त मिल रही है।
CG News: ग्रामीणों की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी बकावंड चंद्रशेखर यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक का वेतन रोक दिया है और निलंबन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है और मांग की है कि विद्यालय में शीघ्र ही नए शिक्षक की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।
