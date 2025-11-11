शराब के लिए शिक्षक ने बेच दी स्कूल की फुटबॉल, जानकारी मिलते ही बीईओ ने लिया ये बड़ा फैसला

CG News: ग्रामीणों की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी बकावंड चंद्रशेखर यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक का वेतन रोक दिया है और निलंबन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है और मांग की है कि विद्यालय में शीघ्र ही नए शिक्षक की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।