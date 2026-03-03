CG Politics: भाजपा-कांग्रेस आज घोषित कर सकती हैं राज्यसभा उम्मीदवार, इस दिन होगा नामांकन

CG Politics: प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त दो सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक भाजपा और कांग्रेस ने नामांकन फार्म तक नहीं खरीदा है। दोनों पार्टियों में अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित है। संभवत: 3 मार्च को दोनों ही पार्टी घोषणा कर दें। क्योंकि 4 मार्च को होली है। भले ही नामांकन 5 मार्च को दाखिल किया जाए, लेकिन उससे पहले प्रस्तावक और समर्थक की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा जरूरी है। इसलिए 3 मार्च को ही प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। नियमों के तहत नामांकन पत्र में कम से कम 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।