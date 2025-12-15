Railway News: रेलवे का बड़ा फैसला: ड्यूटी के दौरान वीडियो-रील बनाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, इन जगहों पर रहेगा बैन

रील बनाई तो होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- pexels)
Railway News: रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अब वीडियो-रील, ब्लॉगिंग समेत अन्य सोशल मीडिया गतिविधि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे बोर्ड की ओर से सख्त आदेश जारी किया गया है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा वीडियो-रील बनाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में ड्यूटी के दौरान कुछ रेलवे कर्मचारी वीडियो बनाते नजर आए थे, जिससे रेलवे की सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे थे। इसके बाद रेलवे फैसला लेते हुए आदेश जारी किया।
वहीं नियम का उल्लंघन करने पर सस्पेंशन, चार्जशीट, वेतन में कटौती जैसे कार्रवाई की जा सकती है। कर्मचारी इस तरह की लापरवाही न कर सके, इसलिए अधिकारियों को नजर रखने कहा गया है।
रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ट्रेन, स्टेशन, कंट्रोल रूम, यार्ड, कैबिन या किसी भी संवेदनशील जगह पर वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। इससे सुरक्षा संबंधी जानकारी भी बाहर पहुंच सकती है। कई वायरल वीडियो में रेल संचालन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखने पर रेलवे ने इसे गंभीर जोखिम बताया है।
लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यक आधिकारिक कार्यों तक सीमित रहेगा। व्यक्तिगत सोशल मीडिया गतिविधि कर्मचारियों का ध्यान भटका सकती है, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है।
अगर कोई कर्मचारी नए नियम तोड़ता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सस्पेंशन, चार्जशीट, वेतन में कटौती, सर्विस रिकॉर्ड में निगेटिव रिमार्क, और गंभीर मामलों में इससे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला व्लॉगिंग के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जरूरी है।
