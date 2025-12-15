Railway News: रेलवे का बड़ा फैसला: ड्यूटी के दौरान वीडियो-रील बनाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, इन जगहों पर रहेगा बैन

Railway News: रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अब वीडियो-रील, ब्लॉगिंग समेत अन्य सोशल मीडिया गतिविधि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रेलवे बोर्ड की ओर से सख्त आदेश जारी किया गया है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा वीडियो-रील बनाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में ड्यूटी के दौरान कुछ रेलवे कर्मचारी वीडियो बनाते नजर आए थे, जिससे रेलवे की सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे थे। इसके बाद रेलवे फैसला लेते हुए आदेश जारी किया।