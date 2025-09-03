Pm Awas Yojana: पीएम आवास में बड़ा घोटाला, मकान उनके नाम पर भी मंजूर, जो लोग गांव में रहते ही नहीं

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हर पात्र हितग्राही को 1.30 लाख की नकद सहायता मिलती है। साथ ही मनरेगा मस्टररोल के जरिए 25 हजार तक अतिरिक्त भुगतान होता है। लफंदी पंचायत में आरोप है कि रोजगार सहायिका ने मस्टररोल में ऐसे लोगों के नाम जोड़कर भुगतान जारी कर दिया, जो गांव में रहते ही नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने अपने पैसे मांगे, तो दिलेश्वरी साहू ने उन्हें गोलमोल जवाब दिए। कथित रूप से उन्होंने कहा, जहां शिकायत करनी है करो, कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे गांव से आती हूं। मुझे भी खर्चा लगता है।