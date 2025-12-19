Tatkal Booking: तत्काल टिकट बुकिंग में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब करना होगा ये काम! रना लटक जाएगी आपकी बुकिंग

प्रारंभिक चरण में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली 6 ट्रेनों में पीआरएस काउंटर पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा लागू होगी। इस व्यवस्था के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे फर्जी बुकिंग, बॉट्स के दुरुपयोग और अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी।