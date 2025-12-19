Tatkal Booking: तत्काल टिकट बुकिंग में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब करना होगा ये काम! रना लटक जाएगी आपकी बुकिंग

तत्काल टिकट के लिए रेलवे के नियमों में बदलाव (AI Image)
Tatkal Booking: यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 18 दिसंबर 2025 से लागू की गई है।
प्रारंभिक चरण में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली 6 ट्रेनों में पीआरएस काउंटर पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा लागू होगी। इस व्यवस्था के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे फर्जी बुकिंग, बॉट्स के दुरुपयोग और अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी।
नई प्रणाली लागू होने से वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और टिकट दलालों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि तत्काल टिकटों में दलालों का हस्तक्षेप रहता है, जिससे आम यात्रियों को परेशानी होती है। ओटीपी व्यवस्था इस समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।