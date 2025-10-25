सिम्स में बाहरी दलालों का नेटवर्क सक्रिय, मरीजों को बहलाकर निजी अस्पताल भेजने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे की है। सिम्स के ट्रायज वार्ड में उसलापुर निवासी अभिषेक निर्मलकर मरीजों और उनके परिजनों से लगातार बातचीत कर रहा था। सुरक्षाकर्मियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो वह घबरा गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह मरीजों को यह कहकर निजी अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहा था कि ‘यहां डॉक्टर नहीं हैं…इलाज में देर होती है…बाहर वाले अस्पताल में सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाएगा।’