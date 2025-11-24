Naxalites surrender: नक्सल नेटवर्क को बड़ा धक्का! 48 लाख के इनामी 15 नक्सलियों ने एक साथ डाले हथियार

Naxalites surrender: छत्तीसगढ़ में एंटी-नक्सल ऑपरेशन लगातार अच्छे नतीजे दिखा रहे हैं। आज सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली, जहां 15 एक्टिव माओवादियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। उनमें से हर एक पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।