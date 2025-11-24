Naxalites surrender: नक्सल नेटवर्क को बड़ा धक्का! 48 लाख के इनामी 15 नक्सलियों ने एक साथ डाले हथियार

15 नक्सलियों ने एक साथ डाले हथियार (photo source- Patrika)
Naxalites surrender: छत्तीसगढ़ में एंटी-नक्सल ऑपरेशन लगातार अच्छे नतीजे दिखा रहे हैं। आज सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली, जहां 15 एक्टिव माओवादियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। उनमें से हर एक पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।
सरेंडर करने वाले माओवादियों में PLGA बटालियन-01 के चार हार्डकोर मेंबर, PPCM के चार मेंबर, SCM के दो मेंबर, पार्टी के तीन मेंबर और आठ दूसरे एक्टिव मेंबर शामिल हैं। इन 15 माओवादियों में 10 पुरुष और पांच महिलाएं हैं।
4 माओवादी – 8-8 लाख रुपए
2 माओवादी – 5-5 लाख रुपए
1 माओवादी – 3 लाख रुपए
1 माओवादी – 2 लाख रुपए
1 माओवादी – 1 लाख रुपए
Naxalites surrender: माओवादियों ने ‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ और पुना मुर्गम योजना से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कही। तर्रेम और अंसदरी क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की बढ़ी मौजूदगी ने भी उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया।
इस कार्रवाई में जिला पुलिस, DRG, RAF, CRPF (02, 212, 217, 223 बटालियन), COBRA 207 और कई इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम योगदान रहा।
‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ और पूना मुरगम स्कीम से प्रभावित होकर माओवादियों ने हिंसा छोड़ने की इच्छा जताई। तर्रेम और अंसारी इलाकों में नए सिक्योरिटी कैंपों की बढ़ती मौजूदगी ने भी उन्हें सरेंडर करने के लिए बढ़ावा दिया।
