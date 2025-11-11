Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

नहीं छोड़ेंगे हथियार… जारी रहेगा संघर्ष, नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा बयान

Naxal Central Committee Letter: प्रेस नोट में आत्मसमर्पण करने वाले नेताओं सोनू और रूपेश को ‘राजनीतिक विचलित’ बताते हुए संगठन ने कहा कि उन्होंने माओवादी विचारधारा से समझौता किया है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा बयान (photo source- Patrika)

नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा बयान (photo source- Patrika)

Naxal Central Committee Letter: भारतीय कयुनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का प्रेस नोट फिर सामने आया है। इसमें कहा गया कि सोनू और रूपेश के आत्मसमर्पण को राजनीतिक विचलन है। संगठन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अवसरवाद और सरकारी संपर्क के चलते संगठन की विचारधारा से समझौता किया।

अभय के नाम से जारी बयान में यह भी कहा गया कि दोनों ने पार्टी की रणनीति जनयुद्ध के दीर्घकालिक मार्ग की गलत व्याया की और संगठन के भीतर मतभेद पैदा किए। समिति ने स्पष्ट किया कि पार्टी की नीति अब भी पूर्ववत जारी रहेगी और सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।

Naxal Central Committee Letter: पूर्व महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू के विचारों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने आत्मसमर्पण करने वाले नेताओं को राजनीतिक रूप से पतित बताते हुए संगठन की वैचारिक एकता बनाए रखने की अपील की।

CG News: इलाज की जगह रेफर… जिला अस्पताल में मचा हाहाकार! 2 साल से ठप है विस्तार योजना

जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बना रेफर सेंटर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

शराब के लिए शिक्षक ने बेच दी स्कूल की फुटबॉल, जानकारी मिलते ही बीईओ ने लिया ये बड़ा फैसला

शिक्षक ने बेच दी स्कूल की फुटबॉल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड टला! NMDC ने एक मेल पर कर दिया 120 करोड़ का पेमेंट, न्यूयार्क बैंक ने रोकी सबसे बड़ी ठगी…

अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड टला! NMDC ने एक मेल पर कर दिया 120 करोड़ का पेमेंट, न्यूयार्क बैंक ने रोकी सबसे बड़ी ठगी...(photo-patrika)
जगदलपुर

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज’, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया मॉडल, जानें इस गांव खासियत…

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज(photo-patrika)
बस्तर स्कूलों में ठप हुई पढ़ाई, 12 विधानसभा सीटों पर 3 हजार शिक्षक लगे SIR प्रक्रिया में

SIR ने स्कूलों से छीने SIR (photo source- Patrika)
जगदलपुर
