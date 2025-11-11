नहीं छोड़ेंगे हथियार… जारी रहेगा संघर्ष, नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा बयान

नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा बयान (photo source- Patrika)
Naxal Central Committee Letter: भारतीय कयुनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का प्रेस नोट फिर सामने आया है। इसमें कहा गया कि सोनू और रूपेश के आत्मसमर्पण को राजनीतिक विचलन है। संगठन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अवसरवाद और सरकारी संपर्क के चलते संगठन की विचारधारा से समझौता किया।
अभय के नाम से जारी बयान में यह भी कहा गया कि दोनों ने पार्टी की रणनीति जनयुद्ध के दीर्घकालिक मार्ग की गलत व्याया की और संगठन के भीतर मतभेद पैदा किए। समिति ने स्पष्ट किया कि पार्टी की नीति अब भी पूर्ववत जारी रहेगी और सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।
Naxal Central Committee Letter: पूर्व महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू के विचारों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने आत्मसमर्पण करने वाले नेताओं को राजनीतिक रूप से पतित बताते हुए संगठन की वैचारिक एकता बनाए रखने की अपील की।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग