नहीं छोड़ेंगे हथियार… जारी रहेगा संघर्ष, नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा बयान

अभय के नाम से जारी बयान में यह भी कहा गया कि दोनों ने पार्टी की रणनीति जनयुद्ध के दीर्घकालिक मार्ग की गलत व्याया की और संगठन के भीतर मतभेद पैदा किए। समिति ने स्पष्ट किया कि पार्टी की नीति अब भी पूर्ववत जारी रहेगी और सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।