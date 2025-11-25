हिड़मा की मौत का असर! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हिंसा से मोहभंग…

एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि पीएलजीए बटालियन पर पिछले कुछ दिनों में दबाव बढ़ा है। इसी के चलते बटालियन के चार व अन्य नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी है। सभी नक्सलियों ने हिंसा से तौबा करते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। एसपी ने बताया कि हम उनके पुनर्वास पर काम करेंगे। नए कैंप की स्थापना के साथ लगातार चल रहे ऑपरेशन की वजह से भी सरेंडर का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।