Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

हिड़मा की मौत का असर! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हिंसा से मोहभंग…

CG Naxal Surrender: टालियन लीडर हिड़मा के खात्मे की दहशत नक्सलियों पर हावी होती दिख रही है। उसकी बटालियन में सक्रिय रहे चार हार्डकोर नक्सलियों ने सोमवार को सुकमा में सरेंडर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Shradha Jaiswal

Nov 25, 2025

हिड़मा की मौत का असर! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हिंसा से मोहभंग...(photo-patrika)

हिड़मा की मौत का असर! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हिंसा से मोहभंग...(photo-patrika)

CG Naxal Surrender: आंध्रप्रदेश में इसी महीने मारे गए दुर्दांत नक्सली माड़वी हिड़मा की पीएलजीए बटालियन लगातार कमजोर हो रही है। बटालियन लीडर हिड़मा के खात्मे की दहशत नक्सलियों पर हावी होती दिख रही है। उसकी बटालियन में सक्रिय रहे चार हार्डकोर नक्सलियों ने सोमवार को सुकमा में सरेंडर किया। साथ ही अन्य 11 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। कुल 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

सभी पर 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 5 महिला और 10 पुरुष नक्सली हैं। 4 पर 8-8 लाख, 2 पर 5-5 लाख, 1 पर 3, 1 पर 2 लाख और 1 पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी बिना हथियार के आए हैं।

CG Naxal Surrender: पीएलजीए पर दबाव

एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि पीएलजीए बटालियन पर पिछले कुछ दिनों में दबाव बढ़ा है। इसी के चलते बटालियन के चार व अन्य नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी है। सभी नक्सलियों ने हिंसा से तौबा करते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। एसपी ने बताया कि हम उनके पुनर्वास पर काम करेंगे। नए कैंप की स्थापना के साथ लगातार चल रहे ऑपरेशन की वजह से भी सरेंडर का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 12:40 pm

Published on:

25 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / हिड़मा की मौत का असर! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हिंसा से मोहभंग…

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalites surrender: नक्सल नेटवर्क को बड़ा धक्का! 48 लाख के इनामी 15 नक्सलियों ने एक साथ डाले हथियार

15 नक्सलियों ने एक साथ डाले हथियार (photo source- Patrika)
सुकमा

9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत… खेल मैदान में वार्मअप करते गई जान

9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत (photo source- Patrika)
सुकमा

Fake Encounter: नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत सियासी बवाल! पूर्व विधायक ने बताया फर्जी एनकाउंटर

नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत सियासी बवाल (photo source- Patrika)
सुकमा

CG Naxal Encounter: 76 घंटे बाद गृहग्राम पंहुचा हिडमा और उसकी पत्नी का शव, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, पुलिस पर लगा यह आरोप

CG Naxal Encounter: 76 घंटे बाद गृहग्राम पंहुचा हिडमा और उसकी पत्नि का शव, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, पुलिस पर लगा यह आरोप
सुकमा

CG Naxal Encounter: मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया, सुरक्षाबलों को मिली फिर बड़ी कामयाबी

CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 7 और नक्सली हुए ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.