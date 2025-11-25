हिड़मा की मौत का असर! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हिंसा से मोहभंग...(photo-patrika)
CG Naxal Surrender: आंध्रप्रदेश में इसी महीने मारे गए दुर्दांत नक्सली माड़वी हिड़मा की पीएलजीए बटालियन लगातार कमजोर हो रही है। बटालियन लीडर हिड़मा के खात्मे की दहशत नक्सलियों पर हावी होती दिख रही है। उसकी बटालियन में सक्रिय रहे चार हार्डकोर नक्सलियों ने सोमवार को सुकमा में सरेंडर किया। साथ ही अन्य 11 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। कुल 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
सभी पर 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 5 महिला और 10 पुरुष नक्सली हैं। 4 पर 8-8 लाख, 2 पर 5-5 लाख, 1 पर 3, 1 पर 2 लाख और 1 पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी बिना हथियार के आए हैं।
एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि पीएलजीए बटालियन पर पिछले कुछ दिनों में दबाव बढ़ा है। इसी के चलते बटालियन के चार व अन्य नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी है। सभी नक्सलियों ने हिंसा से तौबा करते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। एसपी ने बताया कि हम उनके पुनर्वास पर काम करेंगे। नए कैंप की स्थापना के साथ लगातार चल रहे ऑपरेशन की वजह से भी सरेंडर का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
