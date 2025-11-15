CG News: नक्सलियों के स्मारक पर चला विकास का बुलडोजर, जाटलूर में नया सुरक्षा कैंप स्थापित

जाटलूर में पुलिस ने खोला नया कैंप (photo source- Patrika)
CG News: नक्सल मुक्त और सशक्त बस्तर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नारायणपुर पुलिस ने अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम जाटलूर में नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चल रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत इस कैंप का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते विकास कार्यों को सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीणों के बीच विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।
कैंप की स्थापना में डीआरजी, बस्तर फाइटर और आईटीबीपी की 27वीं, 38वीं, 40वीं और 44वीं वाहिनी की संयुक्त भूमिका रही। यह नया कैंप ओरछा थाना से 25 किमी, कुड़मेल से 5 किमी और आदेर से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। कैंप खुलने के बाद ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। कम्यूनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस ने ग्रामीणों को साड़ी, कपड़े, चप्पल और खेल सामग्री वितरित की।
CG News: वहीं नक्सलियों द्वारा बनाए गए भव्य स्मारक को ध्वस्त कर क्षेत्र में भयमुक्त माहौल का संदेश दिया गया।कैंप स्थापित होने से जाटलूर और आसपास के गांवों में सड़क, पुल-पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल नेटवर्क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के तेजी से विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। अब सुरक्षा की निगरानी में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
