CG News: नक्सलियों के स्मारक पर चला विकास का बुलडोजर, जाटलूर में नया सुरक्षा कैंप स्थापित

CG News: नक्सल मुक्त और सशक्त बस्तर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नारायणपुर पुलिस ने अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम जाटलूर में नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चल रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत इस कैंप का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते विकास कार्यों को सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीणों के बीच विश्वास एवं सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।