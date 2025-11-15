Amdai Mines: तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए तीन युवक, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक (क्रमांक सीजी08 ए डब्लु 5400) आमदई माइंस से रायपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच चालक पहले ट्रक को मोड़कर नयापारा के एक गैराज़ के पास लाया और सड़क किनारे लगाने के लिए वाहन को आगे-पीछे कर रहा था। उसी समय धौड़ाई की ओर जा रहे बाइक सवार तीन युवक ट्रक के करीब आ गए और चालक की लापरवाही के कारण ट्रक के टायरों के नीचे आ गए।