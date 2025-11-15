Amdai Mines: तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए तीन युवक, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत

आमदई माइंस के ट्रक ने रौंदे तीन युवक (photo source- Patrika)
Amdai Mines: आमदई माइंस से लौह अयस्क लेकर निकला तेज रफ्तार ट्रक बुधवार को धौड़ाई नयापारा के पास हादसे का कारण बन गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक (क्रमांक सीजी08 ए डब्लु 5400) आमदई माइंस से रायपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच चालक पहले ट्रक को मोड़कर नयापारा के एक गैराज़ के पास लाया और सड़क किनारे लगाने के लिए वाहन को आगे-पीछे कर रहा था। उसी समय धौड़ाई की ओर जा रहे बाइक सवार तीन युवक ट्रक के करीब आ गए और चालक की लापरवाही के कारण ट्रक के टायरों के नीचे आ गए।
Amdai Mines: हादसे में आतरगांव और बेसेमेटा के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौड़ाई लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
