CG News: अचानक घर में निकला 5 फीट का कोबरा नाग, लोगों के उड़े होश

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला चला कि घर में एक जहरीला नाग है। पूरा मामला कोरबा के कनकेश्वर धाम कनकी जो शहर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर हैं वहीं एक व्यक्ति के घर के अंदर 5 फ़ीट लंबा भारतीय नाग निकलने से हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 10 बजे जब घर वाले सोने की तैयारी कर ही रहे थे तभी कुछ चलता हुए प्रतित हुआ। फिर ठीक से देखने पर सांप पाया गया, जिसके बाद घर वाले तुरत घर से बाहर निकल गए और मदद के लिए आस पास के लोगों को बुलाया। डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई तब तक कोबरा दो कुर्सी के बीच में जाकर बैठ गया था। गांव के युवक बसंत रजवाड़े ने घटना की सूचना वाइल्डलाइफ रेस्क्यु टीम (नोवा नेचर) के जितेंद्र सारथी को दिया जिस पर थोड़ी देर में पहुंचने की बात कहीं गई और कुछ देर बाद जितेंद्र सारथी अपने टीम के सदस्य सिद्धांत जैन के साथ कनकी पहुंचे।
उन्होंने, कमरे में बैठें भारतीय नाग को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला और थैले में डाला तब जाकर सभी ने राहत की सांस लिया। गांव वालों ने रेस्क्यु टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। फिर उसे सुरक्षित प्राकृतिक रहवास जंगल में छोड़ा गया। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण सांप को देखने और रेस्क्यू प्रक्रिया को समझने के लिए घर के बाहर खड़े रहे।
