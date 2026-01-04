CG News: खदान पर कर्मचारियों के बीच मारपीट, Video Viral होने से मचा बवाल

खदान पर कर्मचारियों के बीच मारपीट (photo source- Patrika)
CG News: SECL गेवरा माइन साइट पर शनिवार को दो ग्रुप के बीच हुआ झगड़ा एक बड़े विवाद में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच बहस मारपीट में बदल गई, जो जल्द ही दंगे में बदल गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा KCPL और KK Enterprises के कर्मचारियों के बीच हुआ।
झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलने लगे। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी वालों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा इतना ज़्यादा था कि वे भी गोलीबारी में फंस गए और उनके साथ भी हाथापाई हुई। मज़दूरों का कहना है कि खदान में ऐसी घटनाएं रेगुलर होती जा रही हैं। लोकल सूत्रों का आरोप है कि खदान में बढ़ते झगड़े और बदमाशी के बावजूद, मैनेजमेंट बीच-बचाव करने से बच रहा है।
मज़दूरों का कहना है कि माइन मैनेजमेंट के बेपरवाह रवैये की वजह से हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। पहले, माइन की जगह पर नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए थे, और किसी भी तरह की हिंसा या लापरवाही की घटना पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई होती थी, यहाँ तक कि ब्लैकलिस्ट भी किया जाता था। लेकिन, खबर है कि वह सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिससे मज़दूरों में अनुशासन खत्म हो गया है और कार्रवाई का डर है।
CG News: कर्मचारियों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो खदान परिसर में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि SECL मैनेजमेंट को घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन वे अभी भी किसी बड़ी कार्रवाई या आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, जहां घटना का जायजा लेने के बाद सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है।
