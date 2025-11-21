वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 32 राउंड के बाद बुझी लपटें, मचा हड़कंप

सूचना मिलते ही नगर सेना की एसडीआरएफ टीम दमकल की चार गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत-बचाव कार्य शुरू किया। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे पूरी तरह काबू करने में लगातार सात घंटे लगे और दमकल वाहनों को 32 चक्कर लगाने पड़े। आग को नियंत्रित करने में जेसीबी मशीन की मदद भी ली गई। पुलिस और दमकल विभाग ने आगजनी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है।