वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 32 राउंड के बाद बुझी लपटें, मचा हड़कंप

वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री में आग (photo source- Patrika)
Waste Management Factory Fire: बाबू सेमरा स्थित सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात करीब 11.30 बजे एमआरएफ सेंटर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरे क्षेत्र में घना धुआं फैल गया।
सूचना मिलते ही नगर सेना की एसडीआरएफ टीम दमकल की चार गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत-बचाव कार्य शुरू किया। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे पूरी तरह काबू करने में लगातार सात घंटे लगे और दमकल वाहनों को 32 चक्कर लगाने पड़े। आग को नियंत्रित करने में जेसीबी मशीन की मदद भी ली गई। पुलिस और दमकल विभाग ने आगजनी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है।
Waste Management Factory Fire: फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल, तैयार प्लास्टिक उत्पाद, कचरा वाहन, ऑफिस में मौजूद कप्यूटर सिस्टम और आवश्यक दस्तावेज जलकर राख हो गए। फिलहाल नुकसान का विस्तृत आंकलन नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान लाखों रुपए तक का नुकसान की आशंका है।
