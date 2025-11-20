Crime News: दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, फिर दुकान में लगा दी आग… जानें क्या है वजह?

बुजुर्ग पिता का सहारा बनने की उम्र में एक बेटे ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसो में रहने वाले 78 वर्षीय लल्लू लाल श्रीवास्तव ने अपने ही बेटे से परेशान होकर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी ने बताया कि उनका बेटा राजेश श्रीवास्तव (45 वर्ष) शराब पीने का आदी है और आए दिन घर में झगड़ा करता रहता है। घटना 17 नवंबर शाम 4 बजे की है, जब राजेश शराब पीने और मोटरसाइकिल बनवाने के लिए पिता से पैसे मांगने घर पहुंचा।