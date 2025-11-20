Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

Crime News: दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, फिर दुकान में लगा दी आग… जानें क्या है वजह?

Crime News: बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बुजुर्ग पिता की बेरहमी से पिटाई की और गुस्से में आकर दुकान में आग लगा दी। अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 20, 2025

बेटे ने दोस्त के साथ बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बेटे ने दोस्त के साथ बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: कोनी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता को पीटने के साथ उनकी किराना दुकान में आग लगा दी। घटना में 70 हजार रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जानें क्या है पूरा मामला

बुजुर्ग पिता का सहारा बनने की उम्र में एक बेटे ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसो में रहने वाले 78 वर्षीय लल्लू लाल श्रीवास्तव ने अपने ही बेटे से परेशान होकर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी ने बताया कि उनका बेटा राजेश श्रीवास्तव (45 वर्ष) शराब पीने का आदी है और आए दिन घर में झगड़ा करता रहता है। घटना 17 नवंबर शाम 4 बजे की है, जब राजेश शराब पीने और मोटरसाइकिल बनवाने के लिए पिता से पैसे मांगने घर पहुंचा।

बुजुर्ग पिता ने समझाइश के बाद उसे 500 रुपए दे भी दिए, लेकिन नशे में चूर राजेश की मांग बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वह अपने दोस्त मुरली तिर्की (35 वर्ष) के साथ फिर घर पहुंचा और दोबारा पैसे की मांग की। जब पिता ने पैसा देने से मना किया तो आरोपी बेकाबू हो गया। प्रार्थी के अनुसार, राजेश और उसके साथी मुरली ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मना करने पर दोनों ने मारपीट शुरू कर की।

पूरा सामान जलकर खाक

आक्रोश में आकर उन्होंने घर के पास स्थित किराना दुकान में आग लगा दी, जिसमें रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी से लगभग 70 हजार रुपए का नुकसान बताया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर तत्काल कार्रवाई शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तुरंत ग्राम जलसो में दबिश दी और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया।

Published on:

20 Nov 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: दोस्त के साथ मिलकर बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, फिर दुकान में लगा दी आग… जानें क्या है वजह?

