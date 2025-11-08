CG Crime: फैक्ट्री के कमरे में युवक की हत्या, गुमराह करने बस स्टैंड पर फेंका शव

डीएसपी अजय लकड़ा के अनुसार, वारदात 6 नवबर की रात करीब 8 बजे की है। राहुल कुमार अपने भाइयों सोनू और सिंटू के साथ फैक्ट्री में मजदूरों को ठेके पर काम दिलाता था। फैक्ट्री मालिक विजय पांडेय ने एक दिन पूर्व ही सभी का पेमेंट कर दिया था। ये सभी दूसरी जगह काम करने चले गए, लेकिन राहुल अगले दिन आने का कहकर वहीं रुक गया। इसी दौरान साइट इंचार्ज अटल पांडेय ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर राहुल से विवाद किया। विवाद बढऩे पर आरोपियों ने लाठी-डंडे और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे राहुल को अंदरूनी चोटें आईं। उसे मृतप्राय हालत में बाइक से बस स्टैंड चौक तक ले जाकर छोड़ दिया, ताकि मामला सड़क हादसे जैसा लगे।