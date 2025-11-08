CG Crime: फैक्ट्री के कमरे में युवक की हत्या, गुमराह करने बस स्टैंड पर फेंका शव

पकड़े गए आरोपी (Photo Patrika)
CG Crime: विजय पांडेय प्लाईवुड फैक्ट्री, उतई-डुमरडीह में काम करने वाले पेटी कांट्रेक्टर राहुल कुमार (बिहार निवासी) की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने मामले को एक्सीडेंट दिखाने की साजिश रची और अधमरे राहुल को बाइक पर बैठाकर बस स्टैंड के पास फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई।
उतई पुलिस ने जांच के बाद फैक्ट्री के साइट इंचार्ज अटल पांडेय, उसके साथी राहुल सिंह, अक्षय यादव, अमरनाथ प्रजापति और अंजनी सिंह उर्फ मनीष कुमार को गिरतार कर हत्या का मामला दर्ज किया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के पीछे एक युवती से जुड़ा विवाद भी कारण बना। बताया गया कि अटल और राहुल दोनों एक ही युवती के संपर्क में थे। राहुल को रास्ते से हटाने के लिए अटल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद मामला दबाने की कोशिश भी हुई, लेकिन युवती ने पूरी बात अपने भाई को बताई थी। उसके भाई ने घटना से जुड़ा वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जब अंदरूनी चोट से मौत की पुष्टि हुई, तब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।
डीएसपी अजय लकड़ा के अनुसार, वारदात 6 नवबर की रात करीब 8 बजे की है। राहुल कुमार अपने भाइयों सोनू और सिंटू के साथ फैक्ट्री में मजदूरों को ठेके पर काम दिलाता था। फैक्ट्री मालिक विजय पांडेय ने एक दिन पूर्व ही सभी का पेमेंट कर दिया था। ये सभी दूसरी जगह काम करने चले गए, लेकिन राहुल अगले दिन आने का कहकर वहीं रुक गया। इसी दौरान साइट इंचार्ज अटल पांडेय ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर राहुल से विवाद किया। विवाद बढऩे पर आरोपियों ने लाठी-डंडे और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे राहुल को अंदरूनी चोटें आईं। उसे मृतप्राय हालत में बाइक से बस स्टैंड चौक तक ले जाकर छोड़ दिया, ताकि मामला सड़क हादसे जैसा लगे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई है। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। पांच आरोपियों को गिरतार कर जेल भेजा गया है।
अभिषेक झाएएसपी ग्रामीण
