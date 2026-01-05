5 जनवरी 2026,

सोमवार

कोरबा

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में हादसा, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

CG Road Accident: मालवाहन ने इन्हें चपेट में ले लिया और वाहन का पहिया दोनों के सिर के ऊपर से गुजर गया। मौके पर ही मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई।

कोरबा

image

Love Sonkar

Jan 05, 2026

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

मां-बेटी की दर्दनाक मौत (Photo Patrika)

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां स्कूटी सवार मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, कोहड़िया निवासी राम कुमारी वर्मा अपनी बेटी रेणु वर्मा के साथ दर्री बाजार से सब्जी खरीदकर स्कूटी क्रमांक CG 12 BQ 1611 से घर लौट रही थीं। इसी दौरान शाम लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच वे दर्री मुख्य शहर से गुजर रहे थे कि, हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के बताए अनुसार इनके बगल से एक मोटरसाइकिल सवार तेजी से निकाला और इसके कारण स्कूटी सवार मां-बेटी हड़बड़ा गए और संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़े। जिस वक्त यह दोनों सड़क पर गिरे।

मां-बेटी की दर्दनाक मौत

ठीक उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे भारी मालवाहन ने इन्हें चपेट में ले लिया और वाहन का पहिया दोनों के सिर के ऊपर से गुजर गया। मौके पर ही मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटनाकारित भारी वाहन का चालक मौके से भाग निकला। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होकर चक्काजाम कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया।

Updated on:

05 Jan 2026 10:54 am

Published on:

05 Jan 2026 10:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में हादसा, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

