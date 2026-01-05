CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में हादसा, मां-बेटी की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

जानकारी के अनुसार, कोहड़िया निवासी राम कुमारी वर्मा अपनी बेटी रेणु वर्मा के साथ दर्री बाजार से सब्जी खरीदकर स्कूटी क्रमांक CG 12 BQ 1611 से घर लौट रही थीं। इसी दौरान शाम लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच वे दर्री मुख्य शहर से गुजर रहे थे कि, हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के बताए अनुसार इनके बगल से एक मोटरसाइकिल सवार तेजी से निकाला और इसके कारण स्कूटी सवार मां-बेटी हड़बड़ा गए और संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़े। जिस वक्त यह दोनों सड़क पर गिरे।