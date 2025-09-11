Love Story का दर्दनाक क्लाइमेक्स! प्रेमी युगल ने थामा एक-दूसरे का हाथ और कर डाला खौफनाक काम, परिजनों के उड़े होश

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान संतलाल वड्डे (32 वर्ष) और क्रांति नाग (19 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना 9 सितंबर की रात की बताई जा रही है। खुलासा तब हुआ जब 10 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे रामूराम वड्डे घर लौट रहे थे। उन्होंने घर के पीछे स्थित इमली के पेड़ पर दोनों को एक ही सफेद-आसमानी रंग की साड़ी से फांसी पर लटका देखा।