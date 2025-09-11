Love Story का दर्दनाक क्लाइमेक्स! प्रेमी युगल ने थामा एक-दूसरे का हाथ और कर डाला खौफनाक काम, परिजनों के उड़े होश

Crime News: कोण्डागांव जिले के उरन्दाबेड़ा थाना क्षेत्र के आलमेर गांव में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी युगल ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजनों के साथ-साथ ग्रामीण भी गहरे सदमे में हैं।
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान संतलाल वड्डे (32 वर्ष) और क्रांति नाग (19 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना 9 सितंबर की रात की बताई जा रही है। खुलासा तब हुआ जब 10 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे रामूराम वड्डे घर लौट रहे थे। उन्होंने घर के पीछे स्थित इमली के पेड़ पर दोनों को एक ही सफेद-आसमानी रंग की साड़ी से फांसी पर लटका देखा।
रामूराम ने तत्काल गांव के पटेल पदुम नाग के साथ मिलकर पुलिस को सूचना दी। उरन्दाबेड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि दोनों ने आपसी सहमति से यह कदम उठाया होगा, हालांकि आत्महत्या के पीछे का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है।
पुलिस ने इस मामले में मर्ग क्रमांक 08/2025 दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना एसडीएम फरसगांव को भी भेजी गई है। इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक की लहर है और परिवारजन गहरे सदमे में हैं।