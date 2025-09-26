गर्म डस्ट की चपेट में आकर प्लांट के एक कर्मचारी की मौत, मचा हड़कंप, जानें क्या कहते हैं परिजन?

जहां डक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों के आने पर पुलिस ने गुरुवार को मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंपते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारों की माने तो हिट एक्सचेंजर में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। टीआई पूंजीपथरा राकेश मिश्रा ने कहा की अग्रोहा प्लांट में गर्म डस्ट के चपेट में आने से श्रमिक की मौत हुई है। जांच चल रहा है, मर्ग कायम किया गया है। डायरी आने पर अपराध दर्ज किया जाएगा।