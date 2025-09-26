गर्म डस्ट की चपेट में आकर प्लांट के एक कर्मचारी की मौत, मचा हड़कंप, जानें क्या कहते हैं परिजन?

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अग्रोहा स्टील प्लांट के हिट एक्सचेंजर में काम कर रहे एक श्रमिक पर अचानक गर्म डस्ट गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डाक्टरों ने प्रारंभिक जांच पर ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम चंवरपुर निवासी उमेश चौहान पिता उदल चौहान (19 वर्ष) विगत तीन माह से पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाखा के गेरवानी से लगे ग्राम पाली स्थित अग्रोहा स्टील एंड पावर प्रायवेट लिमिटेड में श्रमिक के तौर पर काम कर रहा था और प्लांट के लेबर कॉलोनी में रहता था। बुधवार की सुबह काम पर गया, उसकी ड्यूटी हिट एक्सचेंजर सेक्शन में लगाई गई थी।
दोपहर करीब 12.30 बजे उसने प्लांट से निकलने वाले गर्म डस्ट को हिट एक्सचेंजर से खाली करने के लिए जैसे ही उसका ढक्कन खोला तो गर्म डस्ट उसके ऊपर गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उमेश को गंभीर रूप से झुलसे देख आसपास काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने इसकी सूचना तत्काल कंपनी प्रबंधन को दी। ऐसे में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया।
जहां डक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों के आने पर पुलिस ने गुरुवार को मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंपते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारों की माने तो हिट एक्सचेंजर में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ है। टीआई पूंजीपथरा राकेश मिश्रा ने कहा की अग्रोहा प्लांट में गर्म डस्ट के चपेट में आने से श्रमिक की मौत हुई है। जांच चल रहा है, मर्ग कायम किया गया है। डायरी आने पर अपराध दर्ज किया जाएगा।
मृतक के बडे़ पिता ने बताया कि उमेश विगत तीन-चार माह से यहां काम कर रहा था, जिससे उसके वेतन की राशि से उसका घर सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अब उसके मौत हो जाने से परिवार पर फिर से मुश्किल आ गई है। हालांकि इस हादसे के बाद अग्रोहा स्टील प्लांट की तरफ से मुआवजा राशि के रूप में आठ लाख रुपए का चेक और एक लाख रुपए कैश दिया गया है।