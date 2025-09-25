Big incident: मासूम छात्र के पैर में था घाव, मेडिकल दुकान संचालक ने लगाया ऐसा इंजेक्शन कि हो गई मौत, प्रशासन ने किया सील

अंबिकापुर/बलरामपुर। बलरामपुर में मेडिकल दुकान संचालक द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद चौथी कक्षा के एक छात्र की तबियत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले (Big incident) में मृत छात्र के परिजनों ने मेडिकल दुकान संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंजेक्शन देने के बाद उनके बेटे की हालत बिगड़ गई थी। दरअसल छात्र के पैर में घाव था, जिसका इलाज कराने परिजन स्थानीय मेडिकल दुकान में गए थे। इधर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है।