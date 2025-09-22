Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

WRS कॉलोनी में रावण दहन के लिए पुतले का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस बार 100 फ़ीट उचे रावण के पुतले का बनाया गया है।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 22, 2025

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

WRS कॉलोनी में रावण दहन के लिए पुतले का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस बार 100 फ़ीट उचे रावण के पुतले का बनाया गया है।

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

ब्लू आर एस दशहरा मैदान में 55 वर्षों से यह उत्सव आयोजित होता आया है. इस वर्ष भी इसकी तैयारी जारी है।

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

यहां मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले की ऊंचाई भी 85-85 फीट होगी।

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

कार्यक्रम में आतिशबाजी के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी।

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

हर बार की तरह मैदान में रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला बन रहा है।

WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

इसी तरह रावणभाठा (भाठागांव) में रावण का पुतला 60 फीट का होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Raipur News: टाटीबंध से भनपुरी के बीच बनेगा तीन नया ओवरब्रिज, दो लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा

Raipur News: टाटीबंध से भनपुरी के बीच बनेगा तीन नया ओवरब्रिज, दो लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा
रायपुर

रायपुर में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा नोट… जिसमें नजर आते हैं अफ्रीकी जानवर, देख दंग रह गए लोग

ये पेंटिंग नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नोट है (Photo source- Patrika)
रायपुर

सावधान! PNB में साइबर ठगों ने खोले 100 फर्जी खाते! म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहा ब्लैकमनी का लेन-देन

पीएनबी में खुले 100 म्यूल खाते (Photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ की पांच शक्तिपीठों का कॉरिडोर, पर्यटन और आस्था केंद्र में विकसित करने की तैयारी तेज

इन शक्तिपीठों पर होंगे डेवलपमेंट के काम (Photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक पोर्टल बना किसानों के लिए मुश्किल, कांग्रेस ने उठाई आवाज…

छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक पोर्टल बना किसानों के लिए मुश्किल, कांग्रेस ने उठाई आवाज...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.