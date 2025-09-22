WRS कॉलोनी में रावण दहन की तैयारी, आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

WRS कॉलोनी में रावण दहन के लिए पुतले का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस बार 100 फ़ीट उचे रावण के पुतले का बनाया गया है।
ब्लू आर एस दशहरा मैदान में 55 वर्षों से यह उत्सव आयोजित होता आया है. इस वर्ष भी इसकी तैयारी जारी है।
यहां मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले की ऊंचाई भी 85-85 फीट होगी।
कार्यक्रम में आतिशबाजी के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी।
हर बार की तरह मैदान में रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला बन रहा है।
इसी तरह रावणभाठा (भाठागांव) में रावण का पुतला 60 फीट का होगा।
