DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग! दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करें, फेडरेशन ने प्रबंधन को लिखा पत्र…

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग(photo-patrika)
DA Hike: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिजली कंपनी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों के लिए त्योहारी बोनस का आदेश जारी करने से कर्मचारियों में खुशी है। कर्मचारियों को दीपावली के पहले तक बोनस का भुगतान हो जाएगा। लेकिन बिजली कंपनी के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह तीन प्रतिशत बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ता राहत की मांग रहे हैं। बिजली कर्मचारी फेडरेशन ने दीपावली से पहले तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांग रखी है।
छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ-फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड व छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर दीपावली से पहले कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता राहत देने का आग्रह किया है। संघ की ओर से अपने पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में प्रतिशत महंगाई राहत की वृद्धि का आदेश जारी किया है।
इसके अनुरूप राज्य की पावर कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता चाहिए राहत का भुगतान किया जाना चाहिए। संगठन के महासचिव आरसी चेट्टी ने कहा है कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को बढ़े हुए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता राहत का भुगतान जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे वे त्यौहार की तैयारी सुगमता से कर सकें।
फेडरेशन ने प्रबंधन से कहा है कि बिजली कर्मचारियों के लिए दीपावली से पूर्व इसका आदेश जारी करना चाहिए। बिजली कर्मचारियों को अगर तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता राहत मिलती है तो प्रत्येक कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन में 1200 से 4 हजार रुपए तक कि बढोतरी होगी।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग