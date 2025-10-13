DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग! दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करें, फेडरेशन ने प्रबंधन को लिखा पत्र…

DA Hike: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिजली कंपनी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों के लिए त्योहारी बोनस का आदेश जारी करने से कर्मचारियों में खुशी है। कर्मचारियों को दीपावली के पहले तक बोनस का भुगतान हो जाएगा। लेकिन बिजली कंपनी के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह तीन प्रतिशत बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ता राहत की मांग रहे हैं। बिजली कर्मचारी फेडरेशन ने दीपावली से पहले तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांग रखी है।