किसानों के लिए दो बड़ी सौगात! 41 हजार करोड़ की योजनाओं का ऐलान, छत्तीसगढ़ के तीन जिले होंगे लाभान्वित…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते हैं की किसानों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। एक है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। पीएम धन धान्य कृषि योजना लगभग 30,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 11,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जा रहा है।

दोनों योजनाओं की कुल लागत 41,000 करोड़ रुपये है और इसके लिए देश भर के 100 जिलों की पहचान की गई है जहां अनाज और दालों का उत्पादन अपेक्षित औसत से कम है। ऐसे क्षेत्रों में किसानों को हर तरफ से सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे निस्संदेह किसानों को कई लाभ होंगे। यह छत्तीसगढ़ के सौभाग्य की बात है कि 1000 में से तीन जिले छत्तीसगढ़ से शामिल किए गए हैं: दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर… इसके लिए हम पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं।