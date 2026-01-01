CG Snake Bite: ख़ुशी आने से पहले छाया मातम, गर्भवती महिला को कोबरा सांप ने डसा, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

मिली जानकारी के अनुसार, टेंगरमार निवासी फिरतु राम मांझी सुबह काम के सिलसिले में केराकछार गया हुआ था। घर पर उसकी 23 वर्षीय पत्नी राधिका और अन्य परिजन मौजूद थे। दोपहर के समय राधिका जब आंगन के टॉयलेट की ओर जा रही थी, तभी रास्ते से गुजर रहे कोबरा पर उसका बायां पैर पड़ गया। इससे उग्र हुए सांप ने राधिका के पैर से लिपटकर फन फैलाया और तीन जगह डस लिया।