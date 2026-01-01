CG Snake Bite: ख़ुशी आने से पहले छाया मातम, गर्भवती महिला को कोबरा सांप ने डसा, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

गर्भवती महिला को कोबरा सांप ने डसा (Photo AI Image
CG Snake Bite: कोरबा में एक बार फिर से सर्पदंश की घटना सामने आई है। यह घटना करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरमार गांव में मंगलवार दोपहर घर के आंगन में बने टॉयलेट की ओर जा रही आठ माह की गर्भवती महिला को कोबरा सांप ने डस लिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। इस हादसे में गर्भस्थ शिशु भी नहीं बच सका।
मिली जानकारी के अनुसार, टेंगरमार निवासी फिरतु राम मांझी सुबह काम के सिलसिले में केराकछार गया हुआ था। घर पर उसकी 23 वर्षीय पत्नी राधिका और अन्य परिजन मौजूद थे। दोपहर के समय राधिका जब आंगन के टॉयलेट की ओर जा रही थी, तभी रास्ते से गुजर रहे कोबरा पर उसका बायां पैर पड़ गया। इससे उग्र हुए सांप ने राधिका के पैर से लिपटकर फन फैलाया और तीन जगह डस लिया।
सांप के डसने पर घबराएं नहीं।
घाव वाले जगह को साफ पानी और साबुन से धोए।
घाव के ऊपर से नीचे की ओर पट्टी बांधे।
तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं।
