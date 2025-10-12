Thieves entered in coal mine: खदान में चोरी करने घुसे थे 6 चोर, आहट मिलते ही कोल कर्मियों ने दरवाजों पर जड़ा ताला, दिनभर सर्चिंग के बाद दबोचा

6 thieves caught
बिश्रामपुर.एसईसीएल कुम्दा सहक्षेत्र अंतर्गत बलरामपुर 10/12 खदान में केबल चोरी करने घुसे आधा दर्जन चोरों को शनिवार की शाम खदान में घेराबंदी कर पकड़ा (Thieves entered in coal mine) गया। दो आरोपियों द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी पर जानलेवा हमला भी किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कोल कर्मचारियों को चोरों के खदान में घुसने की बात पता चली, उन्होंने बाहर से सभी दरवाजों को बंद कर दिया। फिर शनिवार को दिनभर सर्चिंग के बाद 6 आरोपी पकड़े गए।
सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल कुम्दा सहक्षेत्र के बलरामपुर 10/12 खदान में ग्राम पंचायत कुम्दा बस्ती निवासी सितंबर सिंह पिता सोन साय, बल्लू सिंह पिता सहदेव सिंह, दिनेश सिंह पिता हीरा लाल, संजय सिंह पिता अवतार सिंह, विकनी सिंह पिता शोभन सिंह के अलावा ग्राम पंचायत कसकेला निवासी रवि अगरिया पिता महेंद्र अगरिया शुक्रवार की रात चोरी करने खदान के अंदर घुसे (Thieves entered in coal mine) थे।
शनिवार की भोर में कोल कर्मचारियों को चोरों के खदान के अंदर होने की आहट मिल गई, जिसके बाद से खदान के सभी बाहरी हिस्से के दरवाजों में ताला बंद कर दिया गया, ताकि चोर खदान से बाहर निकल नहीं सके। बताया जा रहा है कि शनिवार को पूरे दिन भर की खदान में सर्चिंग उपरांत सभी 6 आरोपियों (Thieves entered in coal mine) को शनिवार के देर शाम पकडऩे में सफलता मिल सकी है।
शाम को जब क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण ने टीम के साथ खदान के अंदर दबिश देकर सभी छह आरोपियों को पकडऩे का प्रयास (Thieves entered in coal mine) किया था, तब दो आरोपियों द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया था।
खदान के अंदर बंद रहने से आक्रोशित आरोपियों द्वारा अपने बचाव में पथराव भी कोल कर्मचारियों पर किया गया, लेकिन किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई, वे बच गए। सूचना पर बिश्रामपुर पुलिस भी देर शाम खदान परिसर पहुंच गई थी।
गौरतलब है कि सीटीओ के अभाव में बलरामपुर 10/12 खदान में पिछले एक अगस्त से कोयला उत्पादन कार्य भी बंद पड़ा हुआ है। इससे यहां पर आए दिन चोरों (Thieves entered in coal mine) द्वारा बेशकीमती केबल व अन्य सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
