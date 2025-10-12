Thieves entered in coal mine: खदान में चोरी करने घुसे थे 6 चोर, आहट मिलते ही कोल कर्मियों ने दरवाजों पर जड़ा ताला, दिनभर सर्चिंग के बाद दबोचा

बिश्रामपुर.एसईसीएल कुम्दा सहक्षेत्र अंतर्गत बलरामपुर 10/12 खदान में केबल चोरी करने घुसे आधा दर्जन चोरों को शनिवार की शाम खदान में घेराबंदी कर पकड़ा (Thieves entered in coal mine) गया। दो आरोपियों द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी पर जानलेवा हमला भी किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कोल कर्मचारियों को चोरों के खदान में घुसने की बात पता चली, उन्होंने बाहर से सभी दरवाजों को बंद कर दिया। फिर शनिवार को दिनभर सर्चिंग के बाद 6 आरोपी पकड़े गए।