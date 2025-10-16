Teacher busy on mobile: डीईओ की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले शिक्षक की वेतनवृद्धि रोकी

डीईओ ने जारी किया आदेश (Photo source- Patrika)
Teacher busy on mobile: स्कूल देरी से आना, मोबाइल पर व्यस्त रहना और बच्चों से काम करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। डीईओ ने गोकनई स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक अर्जुन कुमार चौबे पर कार्रवाई करते हुए एक वेतनवृद्धि रोक दिया है। मामला विकासखंड पाली के ग्राम पंचायत धौराभांठा में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला गोकनई की है।
ग्रामीणों ने 28 जुलाई को पाली एसडीएम से शिकायत की थी। ग्रामीणाें ने बताया था कि शासकीय प्राथमिक शाला गोकनई में पदस्थ सहायक शिक्षक अर्जुन कुमार चौबे और प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम समय पर कक्षा में नहीं पहुंचते। ड्यूटी के दौरान मोबाइल व्यस्त रहते हैं और बच्चाें को पढ़ाने के बजाए काम कराते हैं। एसडीएम ने मामले में संज्ञान लिया और जांच टीम बनाई।
Teacher busy on mobile: टीम ने ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। बच्चों के शैक्षणिक स्तर एवं शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के रजिस्टर का अवलोकन किया। इस आधार पर टीम ने शिकायत को सही पाया। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट एसडीएम को दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने सहायक शिक्षक अर्जुन चौबे को कार्य में लापरवाही मानते हुए यह गलती दोबारा नहीं होने की चेतावनी दी। इसके साथ ही एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।
