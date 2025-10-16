Teacher busy on mobile: डीईओ की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले शिक्षक की वेतनवृद्धि रोकी

Teacher busy on mobile: टीम ने ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। बच्चों के शैक्षणिक स्तर एवं शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के रजिस्टर का अवलोकन किया। इस आधार पर टीम ने शिकायत को सही पाया। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट एसडीएम को दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने सहायक शिक्षक अर्जुन चौबे को कार्य में लापरवाही मानते हुए यह गलती दोबारा नहीं होने की चेतावनी दी। इसके साथ ही एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।