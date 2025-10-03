DEO के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच होने से रुका वेतन…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में इस बार दशहरे का त्योहार डीईओ आफिस के कर्मचारियों के लिए बेहद दर्दभरा रहा। क्योंकि आफिस के तीन दर्जन कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिल पाया। इसकी प्रमुख वजह यह रही कि डीईओ का डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच हो गया। इसके कारण वेतन पत्रक नहीं बन पाया। इसके चलते कर्मचारियों को यह त्योहार फांके में गुजर गया।