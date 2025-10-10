Commits suicide: 10वीं कक्षा की छात्रा की कुएं में मिली लाश, पिता ने कहा था- मोबाइल मत देखो, खाना बनाओ और स्कूल जाओ

कुसमी. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत कुसमी निवासी 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या (Commits suicide) का कारण अज्ञात है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई के साथ मोबाइल देखने पर पिता ने डांट लगाते हुए खाना बनाने और स्कूल जाने की बात कही थी। इसके बाद वह घर से निकल गई थी। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की तो उसकी चप्पल कुएं के पास मिली। आशंका वश कुएं में झग्गर डाला गया तो उसका कपड़ा फंस गया, इसके बाद उसका शव कुएं से निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।