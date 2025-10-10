Patrika LogoSwitch to English

Commits suicide: 10वीं कक्षा की छात्रा की कुएं में मिली लाश, पिता ने कहा था- मोबाइल मत देखो, खाना बनाओ और स्कूल जाओ

Commits suicide: पिता की बात सुनने के बाद छात्रा घर से निकल गई थी, काफी देर तक नहीं लौटने पर शुरु की गई खोजबीन, कुएं में झग्गर डालकर देखा गया तो फंस गया कपड़ा

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 10, 2025

Commits suicide

Girl dead body (Photo- Patrika)

कुसमी. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत कुसमी निवासी 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या (Commits suicide) का कारण अज्ञात है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई के साथ मोबाइल देखने पर पिता ने डांट लगाते हुए खाना बनाने और स्कूल जाने की बात कही थी। इसके बाद वह घर से निकल गई थी। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की तो उसकी चप्पल कुएं के पास मिली। आशंका वश कुएं में झग्गर डाला गया तो उसका कपड़ा फंस गया, इसके बाद उसका शव कुएं से निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुसमी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 थानपारा निवासी नीलम कुमारी (Commits suicide) पिता सरोज यादव उम्र 18 वर्ष सरस्वती शिशु मंदिर कुसमी में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। उसके पिता हिंडाल्को कंपनी के सामरी बाक्साइट खदान में कार्यरत हैं। घटना के समय नीलम की मां किसी काम से मायके ग्राम सामरीपाठ क्षेत्र के ग्राम बाटा गई थी।

घर पर नीलम अपने छोटे भाई और पिता के साथ थी। शुक्रवार की सुबह पिता ने दोनों बच्चों को मोबाइल चलाते देखा तो समझाइश दी कि खाना-पीना बनाकर स्कूल की तैयारी करो, मुझे ड्यूटी जाना है, मोबाइल मत (Commits suicide) देखो। इसके कुछ देर बाद नीलम शौच जाने के बहाने घर से निकली और जल संसाधन विभाग के विश्रामगृह की ओर चली गई।

कुछ समय बाद जब वह घर नहीं लौटी तो छोटा भाई खोजबीन करने निकला, लेकिन नीलम का कोई पता नहीं चला। तब उसने चाचा लक्ष्मण यादव को जानकारी दी।

Commits suicide: कुएं में मिली लाश

सूचना पर छात्रा के पिता सहित अन्य परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। करीब 11 बजे के आसपास खोजबीन के दौरान नीलम की बड़ी मां लीलावती जब बेलगढ़ा के पास पुराने जर्जर सार्वजनिक कुएं के पास पहुंची तो वहां नीलम की चप्पल दिखाई दी।

संदेह होने पर ग्रामीणों ने कुएं में झग्गर डाला तो नीलम का कपड़ा फंस गया। फिर खींचने पर शव निकाला गया। प्राथमिक तौर पर अनुमान है कि छात्रा ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर आत्मघाती कदम (Commits suicide) उठाया होगा। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

Published on:

10 Oct 2025 08:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Commits suicide: 10वीं कक्षा की छात्रा की कुएं में मिली लाश, पिता ने कहा था- मोबाइल मत देखो, खाना बनाओ और स्कूल जाओ

