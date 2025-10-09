Commits suicide: करमा त्योहार से रात में घर लौटी युवती, घरवालों ने डांटा तो निकल गई, सुबह इस हाल में मिली लाश

Dead body of girl (photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवती का गुरुवार की सुबह फांसी पर लटका शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या (Commits suicide) की है। परिजन का कहना है कि बुधवार की रात वह करता त्योहार में शामिल होकर लौटी थी। वह नशे में थी, इसे लेकर घरवालों ने डांट लगाई तो वह घर से निकल गई। सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ पर फंदे के सहारे शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की।
कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरबेना के पत्थलटोली निवासी राधा केरकेट्टा (Commits suicide) पिता जयलाल 19 वर्ष बुधवार की रात गांव में आयोजित करमा पर्व देखने गई थी। इस दौरान उसने हडिय़ा दारू का सेवन भी किया था। शाम को घर लौटने के बाद उसका परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।
इस पर उन्होंने फटकार लगाई। इसके बाद वह बिना कुछ बताए घर से निकल गई। परिजनों ने सोचा कि वह फिर से गांव में करमा उत्सव देखने गई होगी। लेकिन जब गुरुवार की सुबह तक घर नहीं लौटी (Commits suicide) तो उसकी तलाश शुरु की गई।
खोजबीन के दौरान घर के पीछे कुछ दूरी पर स्थित एक पेड़ में फंदे के सहारे युवती का शव लटकता मिला। सूचना पर कोरंधा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद मृतका के परिजन गहरे सदमे में हैं और पुलिस को घटना (Commits suicide) के संबंध में कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
