Commits suicide: करमा त्योहार से रात में घर लौटी युवती, घरवालों ने डांटा तो निकल गई, सुबह इस हाल में मिली लाश

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवती का गुरुवार की सुबह फांसी पर लटका शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या (Commits suicide) की है। परिजन का कहना है कि बुधवार की रात वह करता त्योहार में शामिल होकर लौटी थी। वह नशे में थी, इसे लेकर घरवालों ने डांट लगाई तो वह घर से निकल गई। सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ पर फंदे के सहारे शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की।